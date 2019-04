Werk Arena v Třinci zažije v pátek 3. května od 20 hodin multimediální show Vivaldianno Reloaded.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Jedná se o návrat úspěšného hudebního představení ve zbrusu novém a jedinečném zpracování, které ohromilo tisíce diváků po celém světě. Co se asi stane, když přenesete čarovný příběh z barokních Benátek do jedenadvacátého století? Když vaše smysly okouzlí originálně pojaté fragmenty z díla hudebního génia ve strhující audiovizuální výpravě digitálního věku? Emocemi a moderními technologiemi nabitý zážitek ambiciózně překonává původní projekt hudebníka a skladatele Michala Dvořáka. Vivaldianno verze 2019 tak aspiruje na jeden z kulturních zážitků roku. Vstup do haly bude možný už hodinu a půl před samotným představením. Vstupenky stojí 790 korun.