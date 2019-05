TIP Deníku: Zábavný večer v hrabyňském památníku

Akce nazvaná Noc v památníku je určena dětem ve věku od šesti do dvanácti let. V pátek 3. května pro ně bude od 18 do 22 hodin připraven v hrabyňském památníku zábavný večer.

Národní památník II. světové války v Hrabyni. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Petr Dušek

Děti si přečtou válečné příběhy s dětskými hrdiny, budou plnit úkoly spojené s válečnou dobou vycházející z příběhu. S sebou by si měly přinést pohodlné oblečení a svačinu. Na akci je potřeba se předem nahlásit, a to na čísle 553 775 091 nebo na emailu vlkova@szm.cz. Cena za dítě činí 40 korun. Zábavný večer v hrabyňském památníku Hrabyně Detail události ›

Autor: Veronika Bernardová