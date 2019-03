Do soutěže, nad kterou má mimo jiné záštitu Ministerstvo zdravotnictví i Česká asociace sester, ji nominoval její pracovní tým.

„Příjemně mě překvapilo, že mě navrhly kolegyně, které vnímají, že se spolu se mnou někam posunuly. Mým cílem je sestry táhnout výš a výš, proto organizuji i kongresy, odborné akce. Moc za to ocenění děkuji, je to pro mě čest, s velkou pokorou to přijímám,“ popsala své pocity po převzetí ocenění v pražském kině Lucerna Ludmila Klemsová.

Primář Kardiovaskulárního oddělení Marian Branny potvrdil, že cena je ve správných rukách. „Je racionální, energická, kreativní, spolehlivá, má autoritu a velké zkušenosti v řízení sesterského kolektivu. Když je třeba, umí bojovat za své podřízené,“ řekl Branny.

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Polanská u své kolegyně vyzdvihuje hlavně nadstandardní přístup k profesi. „Přesto, že se každodenně setkává s velmi stresujícími a psychicky náročnými situacemi, vyzařuje z ní vždy jistota, spolehlivost a optimismus. Jsem velmi ráda, že získala ocenění, které ji právem náleží,“ řekla Polanská.

Ludmila Klemsová stála u vzniku pracovní skupiny sester a spřízněných profesí v České kardiologické společnosti, kde byla předsedkyní a nyní zastává funkci místopředsedkyně. Publikovala řadu prací v prestižních vědeckých časopisech a věnuje velkou pozornost vzdělávání českých a slovenských sester, pro které každoročně chystá Kongres kardiologických sester.

Do Fakultní nemocnice v Ostravě nastoupila hned po maturitě v roce 1984. I když ji to táhlo na chirurgii, dostala umístěnku na internu a za pár dnů přešla na právě otevřenou jednotku intenzivní péče se specializací na koronární péči.

Postupem času získala atestaci na Masarykově univerzitě v Brně, bakalářský titul přidala z Ostravské univerzity a magisterské studium dokončila na Palackého univerzitě v Olomouci. V té době stále pracovala na lůžkovém oddělení ve směnném provozu i na aritmologickém sále.

Ludmila Klemsová se spolupodílela i na vzniku kardiovaskulárního oddělení. Po třech letech fungování nového oddělení ale získala pocit, že profese sestry začíná mezi zdravotníky upadat. Rozhodla se, že začne pracovat na dizertační práci a pokusí se o získání doktorátu. Z jejího pohledu svým rozhodnutím motivovala k podobnému kroku i mnoho kolegů nejen ze svého oddělení.

Nedostatek personálu se objevuje i zde, také proto se s každou zájemkyní o místo Ludmila Klemsová před podpisem smlouvy osobně setkává.

„Razím názor, že sestra musí mít spokojený osobní život a teprve potom je schopná dobře se starat o pacienty. Těm, které se vracejí po mateřské, nabízím i zkrácené úvazky, aby skloubily péči o domácnost se směnným provozem v nemocnici“, přibližila své manažerské postupy Ludimla Klemsová.

Sama se snaží být v práci pozitivně naladěná, zdravě jíst a část svého volna věnuje procházkám se psem.

Soutěž Sestra roku je poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Do Fakultní nemocnice v Ostravě jistě dorazilo právem.