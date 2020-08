Gambrinus podpoří fotbalové kluby na vesnicích a malých městech speciální akcí Výkopná 2020. Právě probíhající soutěží chce motivovat kluby k tomu, aby zahájily sezónu ve velkém stylu a pomohly tak obnovit společenský život v obcích. Komunitní fotbal podporuje Gambrinus v rámci projektu Kopeme za fotbal již jedenáctým rokem.

Mnoho místních fotbalových klubů se vlivem současné koronavirové krize ocitlo ve složité situaci. S pozastavením tréninků a zápasů se v mnoha vesnicích utlumil také společenský život. Po vynucené fotbalové pauze nastal čas s výkopem nové sezóny dostat na hřiště hráče i diváky. Právě s tím chce pomoci projekt Gambrinus Kopeme za fotbal.

„Oslovili jsme více než tisíc klubů z celé České republiky, aby uspořádaly během září na hřišti akci pro místní komunitu. Může to být posezení po zápase, vesnická zábava nebo koncert místní kapely. Tím pomohou obnovit společenský život na menších městech a vesnicích,“ vysvětluje Radim Krupka, projektový manažer Gambrinus Kopeme za fotbal. Momentálně jsou do projektu zapojeny desítky klubů a další stále přibývají. Fanoušci mohou své kluby podpořit hlasem na www.kopemezafotbal.cz/vykopna. 200 klubů s více než stovkou hlasů obdrží od Gambrinusu na akci mimo pomoci s propagací zejména občerstvení ve formě klobás a piva. Nejlepším deseti klubům z hlasování poté pivovar ještě příspěvek na kapelu a opékané prase, aby mohly vykopnout sezónu ve velkém stylu. Hlasovat je možné až do úterý 25. srpna.

Řada klubů v současné době řeší i zdroje na svůj provoz, případně na nezbytné opravy hřišť a zázemí. „I zde jsme připraveni podat klubům pomocnou ruku. Pro letošní mimořádný rok jsme připravili speciální grantový program – pomůžeme desítkám klubů s opravou jejich zázemí. Celkem jsme na tuto pomoc vyčlenili 1 600 000 Kč,“ doplňuje Radim Krupka. Právě uspořádání akce Výkopná 2020 přímo na hřišti a hlasy fanoušků na webu mohou výrazně zvýšit šance klubu na grantový příspěvek ve výši až 40 000 Kč.

„Myslím, že je důležité poukazovat na to, jak podstatná je vesnice nebo malé město pro český fotbal. Spousta talentů a hvězd vyrůstalo právě v malých místních klubech,“ říká tvář projektu, fotbalista a trenér Pavel Horváth. Sám začínal s fotbalem v malém klubu na pražském Břevnově, který dnes již neexistuje, podobně jako stovky dalších klubů po celé republice. Uvědomuje si proto potřebu podpory fotbalu na jeho základní úrovni. „Projekt Kopeme za fotbal zároveň ukazuje, že fotbal je často tím, co vesnici spojuje. I když konečný výsledek kolikrát není tím nejdůležitějším, přátelské posezení u piva s výhledem na hřiště bývá nenahraditelným programem víkendu,“ uzavírá.

K TÉMATU

Projekt Kopeme za fotbal pivovaru Gambrinus letos běží již jedenáctým rokem a napřímo podporuje více než 1000 amatérských klubů v České republice. V rámci projektu mohou kluby zlepšit zázemí i vybavení klubu, soutěžit o sudy piva Gambrinus nebo se třeba podívat na některé z utkání v elitních evropských fotbalových soutěžích. Každý tým, který vstoupí do projektu, získá vstupní balíček (sadu dresů nebo míčů) a může získat sportovní vybavení, zájezd na evropský fotbal nebo přátelský zápas s týmem hvězdných sportovců Real Top Praha, podporu profesionálních trenérů a pivo Gambrinus na komunitní akce. Podrobnosti k registraci a celému projektu naleznete na stránkách www.kopemezafotbal.cz.