Visí nad avizovanou cestou vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy kvůli vakcíně Sputnik V, kterou vysvětlil tím, že měla zastřít přípravy na vyhoštění diplomatů. Také odvoláním ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Prezident republiky Miloš Zeman zase odkázal, že se vyjádří později.

„Je neomluvitelné, aby se při takto zásadní zahraničně politické záležitosti hlava státu nevyjádřila,“ komentuje v rozhovoru pro regionální Deník dění kolem Vrbětic politolog Tomáš Lebeda z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vede Katedru politologie a evropských studií.

Jak rozumíte tomu načasování? 6,5 roku poté?

Čekal jsem, že lidé sympatizující s Ruskem budou přesně tuto otázku vznášet častěji, jako otázku, která má nějakým způsobem delegitimizovat stávající kroky české vlády. K načasování se vyjádřit neumím, protože nejsem a nemůžu být tím, kdo má k dispozici materiály z vyšetřování. Pro mě však není důležitý čas, pro mě je naprosto zásadní to zjištění. Ten obsah je natolik závažný, že je z mého pohledu úplně jedno, v jakém okamžiku se o něm dozvíme.

Je možné, že by tyto informace bezpečnostní složky tajily do dubna letošního roku? Že by to nikdo z ústavních činitelů nevěděl?

Vybraní ústavní činitelé měli informace dříve než v pátek odpoledne, to už přiznal sám premiér Babiš. On uvedl datum 7. dubna. Je možné, že to věděli ještě dříve.

Předseda ČSSD musí vysvětlit obrovské otazníky

K tomu, že s tím přestoupili, premiér Babiš a vicepremiér a ministr vnitra Hamáček, před veřejnost, je přimělo, že se informace chystala zveřejnit některá média?

Sám jsem si kladl otázku, zda zveřejnění v sobotu večer bylo vyvoláno tím, že se k informacím dostala média a jestli média informace nedostala právě proto, že hrozilo, že naše vláda nebude konat. Pokud vláda, včetně místopředsedy Hamáčka, měla tyto informace již 7. dubna, tak je pro mě absolutně nepředstavitelné, že za těchto okolností – v očekávání největší diplomatické krize s Ruskem v historii této země – odvolá předseda ČSSD (Jan Hamáček) čistě z vnitrostranických a spíše osobních důvodů ministra zahraničních věcí (Tomáše Petříčka). To vyvolává obrovské otazníky. Buď je to jenom extrémně nevhodně načasovaný politický krok, anebo může motiv ještě jiný.

Jaký?

O tom se mi nechce ani spekulovat. Každopádně se mi jeví jako extrémně nezodpovědné, že předseda ČSSD odvolá ministra zahraničních věcí v době, kdy má tuto informaci. Pak si skutečně veřejnost musí klást otázku, proč to odvolání ministra zahraničních věcí neodsunul poté, co bude tato záležitost vyřešena. Sám Hamáček řekl, že ministr zahraničních věcí není odvolán proto, že by nebyl spokojen s jeho prací. Tím přece strašně oslabuje pozici České republiky v době takovéhoto významného mezinárodně-politického, diplomatického konfliktu. Mně to přijde jako obrovské politické selhání pana Hamáčka anebo, v horším případě, jako zlý úmysl.

Jak do toho všeho zapadá cesta pana Hamáčka do Moskvy kvůli Sputniku V?

To v tuto chvíli nevíme. Pan Hamáček tvrdí, že se jednalo o jakousi kouřovou clonu, zastírací manévr. Podle toho, co nyní víme, tak zřejmě proto, aby dostal českého velvyslance z Moskvy do Prahy na osobní konzultace, aniž by to u Rusů muselo vzbudit podezření. Na druhou stranu si nejsem jistý, jestli jsou Rusové tak naivní, že by měl jet velvyslanec na osobní jednání v době, kdy se chystá zahraniční cesta kvůli Sputniku V. Ale je to jediné vysvětlení, které by legitimovalo prohlášení, že Hamáček jede do Moskvy.

Neomluvitelný přístup Hradu

Pokud by to tak nebylo?

Pokud by cesta nebyla zastíracím manévrem a šlo o jakési dodatečné vysvětlení, pokud skutečně byla plánovaná cesta do Ruska, tak je tady vážný důvod pro znepokojení. Musíme se ptát, jak to, že v době, kdy předseda ČSSD s vědomím těchto zásadních informací odvolá ministra zahraničních věcí, což je samo o sobě obrovský problém, a v jediném týdnu, kdy se stane dočasným ministrem zahraničních věcí, naplánuje cestu do Ruska? Vzbuzuje to obrovské otazníky. Ty musí místopředseda vlády vysvětlit. Jinak pochybnosti na straně české veřejnosti budou a vedou k otázkám, v čí prospěch byly aktivity pana Hamáčka směřovány.

Hrad mlčí, pan prezident se má vyjádřit s týdenním odstupem? Jak toto čtete?

Neomluvitelné. Prezident neplní povinnosti hlavy státu. Je neomluvitelné, aby při takto zásadní zahraničně politické záležitosti se hlava státu nevyjádřila. Opakovaně jsme svědky toho, že prezident neplní své povinnosti. A samozřejmě se musíme ptát, proč?

Vzkříšení pro komunisty?

Potvrzuje kauza Vrbětice, nové okolnosti kolem případu, že politika Ruska se o mnoho nezměnila od politiky Sovětského svazu?

Myslím, že se nikdy nezměnila. Mentálně se jedná o stejnou politiku a v podstatě je často realizována stejnými typy lidí. Jenom s tím, že geopolitický záběr je menší, vliv je nižší, ale o to je větší frustrace na straně Ruska,

Co dál? Mělo by dojít k přehodnocení vztahu k Rusku? Neúčastí Rosatomu v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany počínaje?

Nepochybně. Česká republika musí mít v prvé řadě na mysli vlastní bezpečnost a Rusko není partnerem, který by garantoval naši bezpečnost, naopak.

Za pár měsíců jsou volby do Poslanecké sněmovny. Kdo by na diplomatické krizi ČR - Rusko mohl profitovat?

Bude záležet na tom, jak se situace bude vyvíjet. Za určitých okolností by to mohlo být vzkříšení pro komunisty. Pojedou jednoznačně proruskou linii, která v Čechách má své zastánce a může jim zpátky přinést některé voliče, kteří je třeba opustili ve prospěch hnutí ANO. Zajímavé bude sledovat, jak se postaví SPD, všichni očekávají, že spíše na proruskou stranu, ale také uvidíme, jaké bude celkové vyznění celé této kauzy. Velmi zajímavé to bude v případě hnutí ANO a sociální demokracie, protože ty budou skutečně balancovat na ostří nože. U pravice je to jednoznačné, tam se nic nemění, většina voličů není proruská a jejich politika není proruská.