Poprvé kandidovali do krajského zastupitelstva společně a obě strany se shodují, že to byl hlavní důvod úspěchu.

Vše na téma Volby v MS kraji najdete zde

„ODS jsme podle našich rozborů přinesli nějakých šest procent hlasů. Byla to zkouška, jak to bude fungovat, a ukázalo se to jako nejlepší možná volba,“ těší Moniku Klapkovou, podle níž bylo spojení s ODS vyslyšením přání voličů, kteří si přáli vytváření koalic.

„Jsou to ideově blízcí partneři, hodně proevropští, navíc se ukázalo, že spojování stran bude mít do budoucna velkou sílu,“ soudí Klapková, podle níž se obě strany shodují na pojetí témat školství a ekologie při restrukturalizaci pouhelné krajiny.

SELHÁNÍ DISTRIBUCE!

Samotné TOP 09 však spojení s ODS vyneslo pouze jedno křeslo v zastupitelstvu, zatímco partnerovi hned devět.

„TOP 09 má poprvé zastupitele na kraji, takže je to úspěch. Mrzí mě však počet křesel, protože jsem počítala s 15 procenty (koalice získala 13,84 procent hlasů, pozn. red.), což by pro nás znamenalo tři křesla, a to vedle mě ještě pro Herberta Paveru a rektora Slezské univerzity Pavla Tuleju, kterému chybělo jen 61 hlasů,“ uvedla Klapková, která důvod spatřuje v nepochopitelném selhání distribuční firmy, jež v okresech, kde je TOP 09 nejsilnější, nikde neroznesla volební noviny strany.

„Hlučín, Opava, Bolatice, tam, kde bychom měli nejvíce hlasů, jsme byli v podstatě bez kampaně. Nyní se to vyšetřuje. Chybělo málo a měli bychom další dvě křesla,“ mrzí ředitelku Mendelova gymnázia v Opavě.