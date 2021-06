Z extrémních večerních bleskových povodní ze čtvrtku 24. června se vzpamatovávají v Třebomi. Podle starosty Jaroslava Vlka spadlo více než padesát milimetrů srážek na metr čtvereční.

Následky bleskových povodní v Třebomi, 25. června 2021. | Foto: se souhlasem Venduly Vlkové

„Přišlo to z polské strany, z polí směrem do vesnice. Malý potůček to neudržel a vylil se ven. Byla to opravdu blesková povodeň, já sám mám dokonce utopené auto, nestačil jsem jej přeparkovat jinam, tak rychlé to bylo. U svého domu jsem měl vodu nad kolena, málem mě to strhlo, byl to velký proud, hučelo to. Dosud jsem nic takového neviděl. Ano, mívali jsme tady povodně, ale nikdy ne takové extrémní, s tak velkými nánosy bahna. Jakoby to spláchlo les a všechen nepořádek je teď u nás,“ konstatuje Jaroslav Vlk.