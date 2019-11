Moravskoslezský kraj se touto akcí také připojil k celostátní kampani Česko sází budoucnost.

„Lípa je naším národním stromem oficiálně už od poloviny 19. století. Tyto mohutné stromy lidé sází při významných událostech, výročí sametové revoluce mezi ně rozhodně patří. S obnovou unikátní historické aleje jsme začali přesně před rokem a budeme v ní pokračovat i do budoucna,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že stromy lemují kočárovou cestu mezi radkovským kostelem a zámkem v Dubové už přes 200 let.

„Jsem rád, že se nám v minulém roce podařilo najít společnou řeč s obcí Radkov, spolkem Arnika, Lesy ČR i majitelem pozemků. Staré stromy podél silnice se budou ošetřovat a nechají se dožít, nová alej vzniká paralelně s tou stávající, jen dál od silnice, aby stromy netrpěly dopravou,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Všichni partneři přistoupili na návrh plánu údržby a obnovy aleje v Radkově, kterou nechal Moravskoslezský kraj vypracovat. Vloni v „osmnáctkovém“ roce u příležitosti sta let vzniku republiky krajští radní vysadili 18 vzrostlejších lip velkolistých. Byly vysoké 4 až 5 metrů, kmínky měly obvod asi 15 centimetrů. Letos přibude 30 sazenic, které budou narostlé do stejné velikosti jako stromky vysazené vloni.

„Výsadbou jsme se zapojili do kampaně Česko sází budoucnost. Přijali jsme výzvu Nadace partnerství, Ministerstva životního prostředí a dalších organizací, které tuto iniciativu připravují. Díky tomuto projektu by mělo být do pěti let v Čechách a na Moravě vysázeno 10 milionů stromů mimo les, do volné krajiny nebo třeba ve městě. Pro každého občana republiky jeden strom, to je přece krásná myšlenka. Jsem rád, že jsme se k ní přidali právě v tento významný den, 30 let od sametu,“ uzavřel hejtman kraje Ivo Vondrák.