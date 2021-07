Vysoké teploty sužují zaměstnance hutních provozů ve společnosti Liberty Ostrava v podstatě celoročně. Fyzickou a tepelnou zátěž, se kterou se musí při své práci běžně vypořádávat, umocňují v těchto dnech tropické letní teploty. „Teploměry tady nemáme, ale v místě kde se pohybují pracovníci, bude určitě takových 60 nebo 70 stupňů,“ řekl zástupce vedoucího provozu Marek Kubis.

„Práce v létě je zde velice náročná. Navíc tady máme prakticky všechno z oceli nebo z betonu, který velmi dlouho drží teplo,“ potvrdil první tavič Josef Třeťák, který organizuje práci a zodpovídá za bezpečné odpouštění a ucpávání vysoké pece. On i jeho kolegové pracují z bezpečnostních důvodů ve speciálních ochranných oblecích.

Vedení společnosti se snaží svým zaměstnancům v boji s vysokými teplotami pomáhat. „V provozech, kde jsou vystaveni mimořádným teplotám, je nastaven režim častějších přestávek, které tráví v klimatizovaných prostorech. Provádějí se i další opatření k ovlivnění mikroklimatických podmínek, například podávání ochranných nápojů, zkrápění vodou nebo stínění oken,“ uvedla vedoucí pro komunikaci a vnější vztahy Barbora Černá Dvořáková.

Hutník se občerstvuje v ostravské huti Liberty, 8. července 2021. V horkých provozech, kde jsou zaměstnanci vystaveni mimořádně vysokým teplotám, je nastaven režim častějších přestávek.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

V dávné minulosti dostávali zaměstnanci v horkých provozech jako ochranný nápoj také nízkostupňové sedmiprocentní pivo. Dnes mají k dispozici například sladké limonády, nealkoholická piva, minerální vodu nebo čistou vodu v plastových lahvích. V loňském roce se v huti vypilo 405 tisíc ochranných nápojů, z toho téměř 20 tisíc nealkoholických piv.

Právě časté doplňování tekutin považuje Třeťák při práci ve velkém horku za zásadní. „Bez toho by to nešlo. Když v běžném provozu vypijeme během směny 2 nebo 3 litry, tak teď v horkých letních dnech je to klidně až šest litrů,“ upřesnil. Zvýšilo se také množství přestávek, při kterých pracovníci odpočívají v klimatizovaných místnostech.

Kubis také poukazuje na fakt, že stav v huti je dnes výrazně lepší, než byl před lety. V minulosti například nebyly železné žlaby zakryté a sálavé teplo se volně šířilo do prostoru. Teploty tak dosahovaly ještě vyšších hodnot.

