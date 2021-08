Tvrdší a nesmlouvaní vůči nepřizpůsobivým chtějí být karvinští strážníci. Z rozhodnutí primátora města bude od září fungovat speciální tým strážníků, jejichž úkolem bude důsledně a neúnavně „šlapat na paty“ lidem, kteří opakovaně porušují pravidla, znepříjemňují život spoluobčanům, opakovaně se dopouštějí přestupků anebo se vyhýbají svým povinnostem.

„Tito strážníci využijí všech dostupných zákonných prostředků, aby nastolili pořádek. Odmítáme už tolerovat chování některých lidí, kteří znepříjemňují a komplikují život slušným lidem. Budeme nekompromisně pokutovat vše, čím se ti lidé proviní vůči pravidlům právním či občanského soužití,“ vysvětlil ředitel městské policie Karviná Petr Bičej.

Mezi nejčastější přestupky podle něj patří rušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy, narušování občanského soužití nebo znečišťování veřejného prostranství. „Těch přestupků je hodně,“ dodává šéf strážníků. Není tajemstvím, že se strážníci v ulicích města často setkávají s agresivitou, nerespektováním a slovním vulgarismem a výhrůžkami. I toto chtějí strážníci eliminovat na minimum.

Strážníci, kteří se ničeho nezaleknou

V hledáčku speciálního týmu fyzicky zdatných a bojové umění ovládajících strážníků budou také například skupinky posedávající v parcích či na zastávkách. Právě tady strážníci často registrují zakázanou konzumaci alkoholu na veřejnosti a zárodky kriminálních činů.

Ale nejen to. Strážníci evidují mnoho stížností na znečišťování veřejného prostranství také od lidí ze sídlišť, kteří si stěžují také na konzumaci alkoholu na veřejnosti a nevhodné chování některých jedinců. Speciální mini tým bude tvořit motorizovaná hlídka o dvou až čtyřech strážnících.

Bezpečná Karviná anebo kontroly, kontroly a zase kontroly

Karviná vyhlásila válku lidem, kteří porušují pravidla či se opakovaně kriminálních deliktů už před několika lety. Strážníci například už řadu let provádějí kontroly trvalého pobytu, zjišťují, zda rodiče přihlašují své potomky k povinné školní docházce, zda je pak posílají do školy a podobně. Právě s takovými prohřešky, jako je například zanedbávání povinné školní docházky, se strážníci setkávají poměrně často.

Bude novela mužům zákona oporou?

V boji s problémovými jevy a lidmi, kteří se nechovají, jak by měli, má strážníkům pomoci poslanci schválená novela Zákona o pomoci v hmotné nouzi. Čeká ještě na schválení Senátem a na podpis prezidenta. Novela by měla platit od ledna 2022.

„Tato novela zajistí to, že pachatelům opakovaných přestupků bude strháváno finanční plnění ze sociálních dávek. Je to další z nástrojů k řešení situace s problémovými občany,” říká karvinský primátor Jan Wolf (ČSSD).

Díky této novele má být možné těm, kdo opakovaně porušují pravidla, pokuty, tzv. „sáhnout“ na peníze, které dostávají jako sociální dávky. „Dlouho jsme usilovali o to, aby se mohlo exekuovat dávky notorickým přestupcům. Dodnes je prakticky nepostižitelné například neplacení pokut. Když je chce magistrát vymáhat, nemá to těm lidem z čeho vzít, protože jsou plně na sociálních dávkách. Legislativa to ale dosud neumožňovala, tak snad se to už změní,“ doufá Petr Bičej.

Malý háček ale vidí například je v tom, že takováto exekuce se může uplatnit až poté, co se dotyčný dopustí přestupků opakovaně, třikrát. „Uvidíme, jak to celé bude fungovat,“ dodává šéf karvinských strážníků.