/TÉMA DENÍKU/ Bohumín díky dotaci plánuje otevřít další půjčovnu lodí a u Vrbického jezera staví přístaviště a plovoucí mola. Projektem chce nejen nabídnout lidem větší nabídku možností trávení volného času v přírodě, ale zlepšit tím i podmínky místní fauny, především ptáků.

U Vrbického jezera vyrostlo nové molo a přístaviště, kde bude fungovat půjčovna loděk. Molo je už teď rájem koupáníchtivých dětí. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Martin a Veronika sesedají z kol a rozhlížejí se po pláži u Vrbického jezera. Zajímá je hlavně nové molo, které tam nedávno vyrostlo a dnes už po něm běhají mládežníci a skáčou do vody. Jiní se na molu sluní pozorují cvrkot kole. Příjemná přírodní plovárna, odkud je vidět až na dálnici, kudy to auta sviští k Bohumínu či do Polska.