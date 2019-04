Údržba hrobů - nejen na Ostravsku služba stále více žádanější

S Velikonocemi jsou spojeny velké jarní úklidy, a to nejen v domácnostech. Lidé před svátky míří i na hřbitovy, aby místa posledního odpočinku svých nejbližších dali po zimě do pořádku a velikonočně vyzdobili. Někteří to ale kvůli zdravotnímu stavu či z jiných důvodů nezvládnou.

Přesto chtějí mít hroby čisté a upravené. Jedním z řešení je obrátit se na specializované firmy, které zajišťují údržbu a čištění hrobů. Jejich služby jsou stále žádanější. „Máme zákazníky žijící v Německu, ve Švýcarsku, v Anglii, v Praze, v Českém Krumlově, Chomutově a dalších městech," uvedl Milan Hrabovský z firmy Kerberos Trade z Klimkovic. Dodal, že nejtypičtějším zákazníkem jsou seniorky ve věku okolo sedmdesáti a osmdesáti let. „Je to ještě takzvaná stará škola, která si potrpí na pořádek. Byly zvyklé za celý svůj život pravidelně navštěvovat hřbitov, kde jsou pochováni jejich předci, tak logicky chtějí mít své hroby v pořádku. Mladší generace už má v dnešní době úplně jiné zájmy," řekl Hrabovský. Největší zájem je o čištění hrobů. „Používáme relativně novou technologii tlakového čištění, u kterého se nepoškozuje kámen tak jako u broušení. Takže čištění touto technologií se může stále opakovat. Obvykle se tlakové čištění opakuje po dvou až čtyřech letech v závislosti na tom, zda se hroby nacházejí pod stromy nebo na volném prostranství. Máme i dvě zákaznice, takzvané fajnšmekry, kterým čistíme jejich náhrobek třikrát v roce," dodal Hrabovský. Zákazníci si tlakové čištění pochvalují. „Jednou za čas si necháváme hrob vyčistit. A Velikonoce jsou k tomu ideální období. Oproti běžnému způsobu je tlakové čištění šetrnější a účinnější," uvedla Lucie Lyčková z Ostravy. VÝZDOBA U firem starajících se o hroby je možné si objednat i výzdobu. „Kromě umělé výzdoby, kterou lze najít na našich webových stránkách, vysazujeme i živé květiny a keříky od naší externí dodavatelky. Jedná se výhradně o trvalky tak, aby byl hrob upraven dlouhodobě. Nevysazujeme proto žádné macešky nebo begonky tak, jak se to dělávalo v minulosti a často ještě provádí i v dnešní době. Pokud projeví klienti zájem, tak jim zajišťujeme i pravidelnou zálivku nově vysazených květin a keřů," uvedl Hrabovský. A kolik tyto služby stojí? „Cenové relace v závislosti na velikosti hrobu a vzdálenosti od Ostravy se pohybují nejčastěji v řádech stokorun do jednoho tisíce korun. Klientům, kteří bydlí daleko od Ostravy, e-mailem zasíláme fotografie upravených hrobů," uzavřel Hrabovský.

Autor: Jaroslav Perdoch