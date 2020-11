Ve městě je nový úsek silnice od dohledem kamer. Úsekové měření nechala radnice nainstalovat v Ostravské ulici při výjezdu z Havířova směrem na Ostravu. V místě je povoleno jet rychlostí 50 km v hodině.

Zajištění dodržování povolené 50 km rychlosti a tím i snížení rizika dopravních nehod, byla podmínka ŘSD, které se chystá na úpravu v křižovatce. „Je to součástí dohody, kterou jsme řešili s ŘSD, kde jsme chtěli zachovat odbočení z Rudné na Šumbark. Určitě si pamatujete situaci, kdy hrozilo, že středové pásy budou přehrazeny a veškerá doprava bude směřovat na kruhový objezd. My jsme proti tomu silně argumentovali a říkali jsme, že to je špatně, protože by se rondel ucpával a doprava by se komplikovala,“ vysvětlil náměstek primátora Bohuslav Niemiec.