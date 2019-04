Na ostrově v jihovýchodní Asii totiž spoluvlastní luxusní hotelový resort a k místu tak má velmi blízký vztah.

„Je strašné, co se tam stalo. Obrovská katastrofa! Byli jsme celý velikonoční víkend ve spojení s našimi známými v resortu, i když k těm útokům došlo hodně daleko od míst, kde je náš hotel,“ řekl Deníku primátor Macura.

Na Srí Lance došlo v neděli k osmi explozím, při nichž zahynulo nejméně 359 lidí a stovky dalších byly zraněny. Cílem útočníků byly kostely a hotely převážně v největším městě ostrova Kolombu.

Galavilla Boutique Hotel, jehož další spolumajitelkou je i šéfka Colours of Ostrava Zlata Holušová, se nachází v oblasti Kandy, což je asi čtyři hodiny cesty od míst, kde došlo k útokům na kostely a jiné hotely.

Je v klidné centrální části ostrova, daleko od rušných letovisek. Macura tam byl naposledy před třemi lety, jeho žena ale jezdí do resortu co tři měsíce a on se tam zase chystá během letošního roku.

„Na hotelu máme místní, ale i český personál. Jsme v místě, kam lidé jezdí za klidem a spirituálními zážitky mám to tam moc rád. Ty události určitě ovlivní turistický ruch na Srí Lance, taky už se nám několik hostů odhlásilo, ale myslím, že se časem vše zase obnoví,“ uvedl dále Tomáš Macura s tím, že útoky podle něj souvisí s růstem napětí ve světě a s neúctou k lidskému životu.

Spolumajitelem hotelu na Srí Lance se ostravský primátor stal už dlouho před svým vstupem do politiky. Podíl v resortu si podle svých dřívějších vyjádření koupil poté, co odešel z ředitelské pozice ve společnosti Walmark známém třineckém výrobci doplňků stravy a vitamínů.