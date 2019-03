„Se zhotovitelem jsme se dohodli na kompenzaci ušlého zisku, náhradě za předčasné ukončení smlouvy o dílo,“ sdělil výsledek jednání se společností VYKI TOOLS GROUP s. r. o. místostarosta Václav Dobrozemský (ODS) s tím, že firmě pošle radnice na účet jako kompenzaci 460 tisíc korun. Pro bylo 26 z 27 zastupitelů, ještě před samotným hlasování ale došlo na očekávanou diskusi. Točila se především kolem jedné otázky: Vědělo se v minulosti na radnici o přítomnosti střelnice nebo ne?

„Ano, že tam střelnice je, jsem věděl, ale nefunkční. O funkčnosti se dozvídám až nyní. Ta střelnice je a bude podle mě nefunkční,“ řekl bývalý starosta Jaroslav Dvořák (ČSSD).

Své domněnky se snažil doložit informacemi z VOP CZ, které mu podnik před nedávnem poskytl na základně zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Z nich vyplývá, že v roce 2014 se v areálu střílelo dvakrát, rok poté ani jednou, v roce 2016 jedenkrát, poté opět celý rok nebylo v areálu střelbu slyšet a loni se uskutečnila střelba v Bludovicích čtyřikrát.

„Je pro mě zvláštní na pochopení, že čtyřikrát střílení v roce vám přijde, jako že to pro psa není nic komplikovaného, náročného. Víme všichni, co máme zvířata, jak prožívají Silvestra a oslavu Nového roku a vy tady argumentujete, že se střílelo jenom čtyřikrát za rok a proto se tam ta stavba může dát,“ udivilo zastupitele Jaromíra Radkovského (ANO). „Jedním z hlavních důvodů, ne-li ten hlavní, proč ti psi v útulku končí, je právě kvůli střelbě a nesmyslným ohňostrojům,“ poznamenal k tématu Petr Orel (Zelení).

Podle slov Jaroslava Dvořáka již na začátku projektu s bývalým vedením VOP CZ přímo na místě o střelnici mluvil, ale jako o nefunkční. „Kdybychom to (že je střelnice v provozu pozn. red.) věděli, tak bychom samozřejmě tento projekt zastavili už někdy v roce 2016,“ řekl Jaroslav Dvořák, který argumenty pro ukončení výstavby uznal jako relevantní.

Přesto na zastupitelstvu zopakoval, že zastavení projektu je politické rozhodnutí. „Já na odborném vyjádření orgánů státní moci nevidím nic politického,“ poznamenal Václav Dobrozemský. „Přiznal jste, že jste o střelnici věděl. Že nemáte podloženo, že je nefunkční, to je opravdu váš problém. Já vás z ničeho neviním,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký (ANO) svému předchůdci.

CO NA TO VOJENSKÝ PODNIK?

Jak sdělil již dříve mluvčí VOP CZ Petr Bohuš, provoz střelnice v Bludovicích je kontinuální od roku 1994 a nyní podnik uveřejnil své stanovisko k situaci. „V rámci stavebního řízení neměl podnik povinnost se k tomuto řízení jakkoliv vyjadřovat. Vedení podniku v rámci dobrých vztahů informovalo v září roku 2018 tehdejší vedení města Nový Jičín o možné kolizi psího útulku s provozováním střelnice… Podnik VOP CZ k vybudování psího útulku nikdy neměl a nemá negativní stanovisko. Výstavba psího útulku nepůsobí podniku žádné omezení při jeho činnostech, takže podnik nijak nebránil vybudování psího útulku,“ stojí v něm.

I přes slovní přestřelku se zastupitelé napříč politickým spektrem nakonec shodli, že v projektu nemá smysl pokračovat. „Bylo by hazardující a nezodpovědné vesele ve výstavbě pokračovat dál, zaplatit jedenáct milionů a při kolaudaci zjistit, že veterina nedá kladné stanovisko,“ vysvětlil místostarosta Dobrozemský. „Na základě toho, je relevantní tento projekt ukončit, protože když nebude zkoulaudován, tak by to byly vyhozené finance. Ukončíme tuto tragikomedii, myslím, že je to celé fraška,“ doplnil během diskuze bývalý starosta Dvořák.

Téma útulku tím nekončí. Jakmile vedení města vyřídí všechny náležitosti předčasného ukončení projektu, bude hledat odpověď na otázku: Kdo za to všechno může?