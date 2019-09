Letošní ročník podpořil také písničkář Jaromír Nohavica. A proč právě on?

„Málokdo ví, že vystudoval Střední školu knihovnickou v Brně a několik let pracoval jako knihovník v Českém Těšíně a v Ostravě,“ přibližuje za organizační tým festivalu Marcela Stehlíková z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

„Jsem knihovník. Srdcem i duší. Pořád. I když v mých regálech jsou i písničky,“ odpověděl Jaromír Nohavica na dotaz, jak vzpomíná na svoji bývalou profesi.

Na důkaz těchto slov vytvořil novou nahrávku své písně Knihovník a věnoval ji pořádajícím knihovnám jako pozvánku na festival:

Akci podpořil také proto, že čtení a knihy jako takové hrají v jeho životě nezastupitelnou roli. „S knihami se člověk potkává jako s lidmi. S některými strávíš příjemný večer, jiné úplně mineš, další ti zůstávají kamarády a přáteli na celý život,“ řekl Jaromír Nohavica.

Hlavní myšlenkou Festivalu ostravských knihoven je ukázat veřejnosti rozmanitost ostravských knihoven. Tyto instituce už totiž nejsou jen „půjčovnami“ knih, ale také kulturními či vzdělávacími institucemi.



Pokud se podaří účastníkům „oběhnout“ šest knihoven z osmi zúčastněných, získají na festivalové pohlednice razítka, za která pak obdrží ve vybrané knihovně zdarma registraci či jiný drobný dárek.

Kompletní program jednotlivých knihoven najdou zájemci na webových stránkách festivalu a také v pořádajících knihovnách, kterými jsou Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Knihovna města Ostravy, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovna Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, knihovna Ostravského muzea, knihovna Národního památkového ústavu a knihovna Archivu města Ostravy.

V roce 2018 navštívilo festival téměř tisícovka účastníků a pořadatelé věří, že se jim letos podaří toto číslo překonat.





PROGRAM

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ

(knihovna bude otevřena od 9 do 19 hodin, www.svkos.cz)

Workshopy:

po celou dobu festivalu – Vyrob si originální záložku

10, 15, 17 hodin – Vyrob si jednoduché origami ze stránek staré knihy

Přednášky:

15 hodin – Tvůrčí psaní

17 hodin – Anatomie knihy

Kvizy:

Co víš o knize?

Co víš o Divadle Petra Bezruče?

Poslechový kvíz Českého rozhlasu Ostrava

Sametová křížovka

Exkurze:

Každou celou hodinu exkurze do podzemních skladů, poslední v 18 hodin



KNIHOVNA GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ (Knihovna bude otevřena od 9 do 18 hodin, www.gvuo.cz)

Výstava a vernisáž:

16 hodin – Bibliofilie / Galerie Pod Bílou horou

Výstava představí 18 krásných tisků – bibliofilií ilustrovaných grafikou nebo fotografií významných výtvarných umělců (Ovčáček, Sivko, Pawera, Fuková, Helbich, Kadrnožka, Šnajdr, Píža, Koval, Kudláček, Varmuža, Hanzík, Zelenka). Bibliofilie vydává v Kopřivnici vlastním nákladem muzejník, sběratel umění a editor Jiří Klučka. Soubor bibliofilií je vystaven poprvé. Výstava se koná ve spolupráci GVUO a Spolku českých bibliofilů. Výstava potrvá do 28. listopadu. 2019.

Volná prohlídka galerijní knihovny včetně ukázky nových titulů z fondu knihovny



UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

(Knihovna bude otevřena od 8 do 18 hodin, knihovna.osu.cz)

Workshop: Vyrob si svou placku (omezeno na jednu placku pro jednoho účastníka)

Exkurze: 10 až 16 hodin – Pod pokličkou knihovny – každou celou hodinu

Kvíz: Knihovnická šifra



KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

Ústřední knihovna u Sýkorova mostu

(knihovna bude otevřena od 8 do 18 hodin, www.kmo.cz)

9 až 16 hodin – Komentované prohlídky (každou celou hodinu)

Workshop:

16 hodin – Jak probíhá vydání knihy a jak vypadá a funguje stávající knižní trh

Rande s knihou naslepo

Literární kvíz



ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VŠB-TU OSTRAVA

knihovna a studovna Ekonomické fakulty na Sokolské ulici

(knihovna bude otevřena od 9 do 18 hodin, knihovna.vsb.cz)

Výstava:

100 let československé koruny – tematická výstava spojená se znalostním kvízem

Tvůrčí dílna: Vyrob si svou bankovku aneb Kreativní vylepšení vlastního rozpočtu

Znalostní hra: Ekonomický zeměpis – čím se platilo a platí v různých zemích světa

Fotokoutek: Staň se na chvíli ekonomem – veselý fotokoutek – památka na celý život



KNIHOVNA OSTRAVSKÉHO MUZEA

(knihovna bude otevřena od 9 do 17 hodin, www.ostrmuz.cz)

Výstava: Odkryto z depozitáře – ukázka vzácného starého tisku

13 hodin – přednáška: Masarykovo náměstí v proměnách času

Kvíz pro studenty



KNIHOVNA ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY

(knihovna bude otevřena od 9 do 16 hodin, amo.ostrava.cz)

Výstava: Škola a studenti v Ostravě

Přednáška:

13 hodin – Vazba knihy od začátku do konce – ukázka výroby knižní vazby v knihařské dílně (nutná rezervace na adrese pkalisova@ostrava.cz)

Historický kvíz pro děti i dospělé

Prohlídka fotodílny



KNIHOVNA NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU v OSTRAVĚ

(knihovna bude otevřena od 9 do 17 hodin, www.npu.cz/cs/uop-ostrava)

Výstava vydávaných titulů a čtenářský koutek

Prohlídka aktuálních výstav

Hradozámecký kvíz