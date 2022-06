Ze snímků, které od anglického muzejníka obdržel, zjistil, že na hodinách je vyrytý letopočet 1541 a na schránce hodin jsou erby Oderských z Lidéřova, Bítovských z Bítova, Rotemberků z Ketře nebo pánů ze Zvole. Popis pomohla Eduardu Valešovi přeložit výtvarnice a malířka Rosana de Montfort, která střídavě žije v Anglii a u nás. V Bílovci na zámku je její replika obrazu Česlava Odřivouse - patrona rodu Sedlnitzkých.

„Cylindrové hodiny německé výroby, které mají galvanovanou schránku. Ciferník má dva kapitulní prsteny. Jeden představuje dvě části po dvanácti hodinách, známé jako české nebo běžněji italské hodiny, čas je měřen od západu slunce. Druhá část prstenu ukazuje čtyřiadvacet hodin tedy takzvaný německý čas, měřeno od půlnoci do poledne. Vnitřní prsten by měl být nastavitelný tak, aby oba, český a německý čas, bylo možno číst současně. To je zřejmě poměrně unikátní pro české hodiny tohoto období,“ stojí v popisu hodin.

Eduard Valeš oceňuje práci anglických muzejníků. „Při zkoumání své sbírky narazili na ten erb Oderského z Lidéřova. Dali si dohromady erby a došli k tomu, že to je ze Slezska. A napsali nám,“ pokračuje Eduard Valeš. Podle něj není jasné, jak se vzácné hodiny do Anglie dostaly, případné závěry jsou zatím pouhými spekulacemi. „Anglický muzejník píše, že ty hodiny získali v šedesátých letech minulého století odněkud z Německa,“ podotýká Eduard Valeš.

Jednou z možností by mohla být skutečnost, že hodiny do Německa dovezli už Švédi, kteří plenili Bílovec. Další varianta by byla prozaičtější – hodiny odvezli němečtí vojáci při rabování za druhé světové války. „Ale znovu říkám, to jsou jen spekulace,“ upozornil Eduard Valeš.

Po chvilce bílovecký kastelán dodává, že o Jaroslavu Oderském se tradovalo, že nebyl až tak výsostný šlechtic. „Koupili tehdy zadlužené panství a bylo to. Ale tento nález trochu vybočuje z toho, co jsme si o něm mysleli. Tehdy to musel být hodně drahý stroj. Je v tom i budík. Na svou dobu je to hodně pokrokové,“ doplňuje Eduard Valeš.

O Jaroslavu Oderském se píše, že byl zavražděn 15. srpna 1548. Tak to mají uvedeno i v anglickém muzeu. Eduard Valeš k tomu dodává, že není přesně zjištěno, jak byl zabit. „Jedna verze hovoří o tom, že byl zavražděn, druhá, že se popral se sousedem Sedlnitzkým z Choltic. Ten ho bodnul a zranění se ukázalo jako smrtelné. Což je asi pravděpodobnější varianta,“ poznamenává Eduard Valeš.

Informaci o existenci hodin považuje za úžasnou a určitě tuto skutečnost bude chtít připomenout nejen bílovecké veřejnosti. Alespoň nějakou fotodokumentací. „Možná se podaří dojednat nějaké krátkodobé zapůjčení hodin do muzea. Ale zatím to nechci slibovat – zatím si vyměňujeme informace. I oni chtějí o Oderském vědět něco více. Mě ještě zaujalo, že ten anglický pracovník muzea psal, že prolustrovali náš zámecký Facebook, kde píšu o těch rodech a podobně, a na základě toho se ozvali. To mě hodně potěšilo. Že to má smysl,“ uzavírá Eduard Valeš.

