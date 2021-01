Přestože jsou i dny, kdy čísla opět stoupají, za poslední týden se mírně snížila zátěž nemocnic v Moravskoslezském kraji. O stabilizaci ale nikdo z krizového štábu kraje zatím nehovoří. Proto, že je aktuálně nakažených 139 lékařů a 886 zdravotních sester. Proto, že covid-19 nadále útočí zejména mezi nejohroženější skupinou lidí v domovech seniorů.

„Domovy jsou ohniskem nákazy, všude testujeme, ale nejsme schopni zjistit, co je příčinou,“ nechal se slyšet hejtman Ivo Vondrák s tím, že dokud neomezíme sociální kontakty, situace se ani mimo tato zařízení nezlepší.

V uplynulém týdnu bylo naočkováno přes tři tisíce lidí v kraji, dalších 5 850 dávek od firem Pfizer a BioNTech poslouží k naočkování téhož počtu lidí do konce tohoto týdne. To ale není konečné číslo, protože do České republiky míří obří zásilka vakcín od firmy Moderna.

Očkování pro seniory

Podle víkendového prohlášení premiéra Andreje Babiše měla dorazit v pondělí a dvacet tisíc dávek mělo mířit do Moravskoslezského kraje. Hejtman Ivo Vondrák upřesnil, že vakcína Moderna nakonec dorazí do země v úterý ráno, do Moravskoslezského kraje pak o den později.

„Od čtvrtka jí budeme moci očkovat, a to osm tisíc lidí. Začneme se seniory. V domovech důchodců máme v kraji necelých dvacet tisíc lidí – klientů a personálu. Překvapilo nás však, že právě personál jeví nečekaně malý zájem o očkování, který se pohybuje v průměru nad třicet procent. Ti lidé by to měli přehodnotit, jsou jediným možným zdrojem šíření nákazy mezi seniory,“ apeloval hejtman na sociální pracovníky v domovech. Tam se s očkováním začne v úterý v porubské Slunečnici a ve Fontáně.

Očkování veřejnosti

S očkováním veřejnosti mimo nemocnice a domovy seniorů se podle hejtmana počítá nejpozději od února. Očkovací centra vzniknou v jednotlivých městech především v nemocnicích, kraj chce oslovovat také praktické lékaře a ambulantní specialisty. Jednat se bude i s velkými městy, kde se mají stavět velká odběrová centra. Největší se chystá v Ostravě na Černé louce.