Zatím posledními „hvězdami“ bezpečnostních kamer z Bendlovy ulice jsou zloději ve dvorním traktu jednoho činžáku. „V noci sundali dřevěné podlážky, před šestou ráno přišli pro lešení,“ popisuje Zdeněk. Který také ze své kuchyně nemá problém vidět prodej či aplikace drog.

Policie ČR: „Obvod se nijak nevymyká z běžného průměru. Letos celkově v rámci Ostravy – Mariánské Hory a Hulváky nevyjímaje – došlo ke snížení nápadu trestné činnosti i přestupkového jednání.“ Státní policisté uvádí, že jsou v terénu čtyřiadvacet hodin a věnují se i veřejnému pořádku.

„Mobil, tisíc korun, dokumenty včetně českého víza,“ navazuje šéf party ukrajinských stavařů, co postrádá po návštěvě nenechavců v budově procházející rekonstrukcí (pryč je pochopitelně i nějaké to nářadí). A do třetice z minulého týdne je tu opět na kameře pokus o vloupání do objektu…

Městská policie Ostrava: „Všeobecně lze konstatovat, že v obvodu neevidujeme nárůst protiprávního jednání, což deklarují také počty přijatých oznámení i provedených zákroků.“ Strážníci poukazují na účinný kamerový systém či častější výskyty hlídek v problematické lokalitě Bendlovy ulice.

„Spousta lidí krádeže a incidenty prostě nehlásí. Když se zeptám, proč, tak odpovídají, že se to stejně nevyřeší,“ podotýká Kateřina ze zdejšího salonu krásy. Poukazuje jak na obavy, tak apatii těch slušných v okolí. Je i spoluautorkou petice požadující opatření na vytlačení zlodějů i feťáků.

„Pro mne je důležité, jak situaci vnímají samotní občané. Nedivím se jim, že tu se necítí bezpečně,“ vzkazuje starosta obvodu Patrik Hujdus. I on cítí rezignaci lidí na hlášení „drobných“ nepříjemností. Oceňuje každopádně příznivou statistiku trestné činnosti – a přeje si, aby se dále lepšila.

Posun prý každopádně v Bendlově ulici zaznamenávají. Uniforem je více, nepřizpůsobiví se tady houfují méně a osvědčuje se noční pořádková služba placená radnicí. „I majitel večerky, jejíž prodejní dobu hodláme omezit, se chce domluvit. Proč ale nedělal pořádek dříve?“ dodává Kateřina.

K TÉMATU

Proč lidé podepisují petici

• nepřizpůsobivých, narkomanů a bezdomovců válejících se po lavičkách v tomto obvodu přibývá, jedni z těchto ruší noční klid, přepadávají za bílého dne, jiní zase roznášejí nemoci, hrabou se v kontejnerech

• chci volně chodit po ulicích i po 18 hod.,nebát se pustit své děti samotné ven, chci nechat své auto bez dozoru u baráku

• opravdu se tady necítím bezpečně, mám malého 3letého syna a není mi příjemné s ním chodit kolem ubytovny na Výstavní, v parku na Raketě to taky není žádná sláva a kolem Billy je to snad největší hnus, nejen ve večerních hodinách, ale i odpoledne a přes den, žádám o nápravu

• podepisuji, protože tato situace už není únosná a stále se to tu zhoršuje, to se jeden už bojí jít i přes den po ulici, natož za tmy

• na křižovatce ulic Zelené a 1. Máje je ve večerních hodinách pravidelně hluk a řev, bezdomovci a jiní dělají nepořádek u popelnic, odpadky se pak valí všude okolo.

• obyvatelé z domu hrůzy na ul Jablonského se potuluji po naší ulici, vyřvávají pod okny, takže se člověk doma cítí fakt příjemně, chodí denně do naší popelnice, jak na nákup do supermarketu

• situace se opravdu zhoršuje, minulý týden, když jsem jel domů z odpolední směny, tak jsem kličkoval jak zajíc, byli všude, ožralí, zfetovaní a ti „náctiletí“, připraveni krást

• bydlím na ul. Fráni Šrámka a skutečně se v oblasti kolem Mariánského náměstí necítím bezpečně, večerka na ul. 1. Máje jede nonstop a je kolem ní hluk a nepořádek i večer

• bydlím v MH už dlouho, ale to se děje poslední dobou je fakt šílené, křížení ulic Mojmírovců a K. Tomana tam je v podvečer sraz feťáků, kteří si bezostyšně pod mými okny předávají fet, hrozné ksichty, jde z nich opravdu strach..bydlím v přízemí a za bílého dne mi lezli do bytu…

• ulic a míst je více než v petici v tzv. trojúhelníku Červený kříž - ubytovna u zrušené bývalé pošty - ubytovna u křižovatky ul. Zelená, pohyb je obzvlášť v létě logicky, v zimě jsou zalezlí

• vadí mi pohyb opilých a velmi hlučných osob v okolí zastávky MHD na ul. 1.Máje, v okolí Mariánského náměstí a přímo na tomto náměstí, dále mi vadí dlouhodobé obsazování laviček na náměstí nepřizpůsobivými a velmi hlučnými občany a jejich rozjívenými dětmi, to odrazuje slušné občany toto místo využívat k posezení v jinak velmi zajímavě a citlivě zrekonstruovaném místě (zdroj: www.petice.com)