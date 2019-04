V Moravské Ostravě se rozhodli bojovat se suchem tak, že na vytipovaných místech budou sekat trávu nanejvýš dvakrát ročně. Tímto krokem navíc chtějí poskytnout útočiště hmyzu a dalším drobným živočichům, kteří z měst mizí.

„Půjde vyloženě o jiný způsob údržby trávníku, který budeme kosit jednou, nanejvýš dvakrát ročně,“ řekla Deníku Martina Kittnerová z Technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu, která má na starosti zeleň. Podotkla, že nejde o výsadbu okrasných luk, pouze méně časté sečení stávajících travin.

Tento krok vzbudil rozporuplné reakce lidí, které jsme zastihli včera dopoledne v Komenského sadech. Právě zde mají vzniknout hned tři lokality, kde sečení omezí.

„S malou dcerkou se tady často procházíme a řekněte dvouletému dítěti, že tady chodit může a tady ne,“ sdělila maminka Jana Häselová nedaleko jednoho z plánovaných úseků, kde posekají trávu jednou ročně.

„To bude ráj pro klíšťata,“ přikývl z lavičky jednasedmdesátiletý František Horký. „Ze semenící trávy se někomu také nemusí udělat dobře,“ míní.

NÁZOR NEPOTŘEBOVALI

Místostarosta centrálního obvodu Rostislav Řeha (Piráti) řekl, že vedení radnice ani technické služby toto rozhodnutí nekonzultovali s biology (zda to pomůže) ani zdravotníky (zda to uškodí).

„Načetli jsme si však, že posekaný trávník je v tomto ohledu horší než neposekaný, třeba kvůli větší prašnosti,“ reagoval na možné obavy alergiků s tím, že od ochranářů přírody i na sociálních sítích se zatím nápad setkal s kladnou odezvou. Záměrně navíc podle něj byly vybrány lokality mimo obydlenou zástavbu.

„My jsme už v předchozích letech vysazovali záhony a realizovali okrasnou louku v Komenského sadech s cílem přivést tam hmyz a další živočichy, kteří zde vymizeli,“ vyjádřila se k tématu bývalá starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová (Ostravak).

„Pokud je ale cílem pouhé nesekání trávy, tak to podle mě, přestože nejsem biolog, hmyz nepřiláká. Naopak přibudou doprovodné jevy jako klíšťata a alergie,“ obává se Bernfeldová.

Opozice ale není jednotná. „KSČM nemá s experimentálním sečením jedenkrát ročně problém. Vysvětlení ohledně vody a hmyzu je logické,“ je opačného názoru jiný opoziční zastupitel Vít Macháček.

A CO OSTATNÍ VELKÉ OBVODY?

„Žádné omezení sečení neplánujeme, zeleně je ve Slezské Ostravě dostatek a na veřejných plochách ji budeme nadále sekat až čtyřikrát ročně,“ řekla mluvčí Slezské Ostravy Jana Pondělíčková.

To Gabriela Gödelová z radnice Ostravy-Jihu se k problému vyjádřila opatrně. „Situaci vyhodnocujeme. V každém případě připadají v úvahu jen místa, které běžně nenavštěvují občané. Myslíme hlavně na to, aby se to negativně nedotklo právě jich,“ uvedla Gödelová.

Naopak Porubě se myšlenka líbí. „Je zajímavá. Už několikrát jsme ji zvažovali a hledáme vhodné lokality,“ řekl mluvčí Martin Otipka.

K TÉMATU

Interaktivní mapa s vytipovanými lokalitami:

Kterých lokalit se experimentální projekt týká?

Železárenská ulice (2 lokality), Sad Milady Horákové, Komenského sady (3 lokality), Slovenská ulice (2 lokality), Cingrův sad (v místě bývalého Kotasu), roh ulic T. Novákové a Dobrovského, Hlučínská ulice (nedaleko smyčky MHD), Hornopolní ulice, před nádražím Ostrava-Střed.