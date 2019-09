Třídu s rozšířenou výukou plánuje otevřít v příštím roce v Kopřivnici zájmový spolek Svět vzdělání.

Organizace Svět vzdělání spolupracuje s několika školami po celé republice, kopřivnická škola 17. listopadu by se stala dvanáctou školou v České republice, kde by otevřela svou třídu s rozšířenou výukou. Podle Hany Nevrlé z organizace Svět vzdělání děti chodí do tradiční základní školy a díky přístupu pedagogů a metodám výuky je učení baví a vědomosti získávají přirozeně. Tomáš Blumenstein, ředitel spolku Svět vzdělání upřesnil, že mají navázanou spolupráci se školami například v Brně, Prostějově, Ostravě či Pardubicích.