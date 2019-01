/FOTOGALERIE/ Na googlu mají 4,6 hvězdičky z pěti, od Pohlreicha však dostali tak trochu za uši. Bratři Kaňákovi, kteří si v květnu v centru Ostravy otevřeli vlastní bistro, přivítali v závěru minulého týdne televizní štáb v čele s přísným šéfkuchařem.

Otevřeno mají od května, ale tohle nepamatují. David a Jan Kaňákovi, bratři a spolumajitelé Mama‘s bistra, za sebou mají náročné dny. Od čtvrtka do neděle se totiž v ulici Na Hradbách natáčel nový díl pořadu Ano, šéfe!

„Byly to čtyři dny beze spánku, čtyři dny neskutečného stresu,“ hodnotí bratři daň za popularitu. Sami se do pořadu nepřihlásili, „napráskal“ je kamarád. A najednou jim volali z televize. „Prostě se jednoho dne ozvali, že přijedou. A děj se vůle boží. Chlap, na kterého roky koukáš v televizi, ti najednou stojí v kuchyni. S tím jsem nikdy nepočítal,“ popisuje prvotní šok David Kaňák s tím, že po dlouhém zvažování na nabídku s bratrem přistoupili. „Je to přece jen velká reklama a cenné rady.“

CHTĚL NÁS PŘEJMENOVAT

Šéfkuchařovu návštěvu berou jako obrovskou lekci do života, přesto brácha Honza s úsměvem vypálí: „Ten chlap je hrozný. Výtky měl snad ke všemu. Nic se mu nelíbí, nic mu nechutná, všechno je pro něj málo slané. A dokonce nás chtěl i přejmenovat!“ láteří.

Fakt je, že název Mama‘s Hot-Dogs, Burgers & Fries bistro zní poněkud dlouze, leč v oficiálním provedení je to pouze Mama‘s bistro, protože jej bratři otevírali spolu se svou matkou. Teď jej však mají sami. „A to zkrátka nedokázal pochopit. Říkal, že když to děláme dva bratři, že by se to po nás mělo i jmenovat. Například Brother‘s burger nebo tak nějak. Toto je asi největší zásah do našeho podnikání, na který ale nepřistoupíme,“ dušují se restauratéři, kteří si také sami vaří.

ZAVŘENO: PŘESTAVUJEME

Ostatní rady ale brali všemi deseti. Proto ostatně mají tento týden zavřeno, znovu otevřou až zítra. Druhá hlavní Pohlreichova rada totiž zněla: Předělejte interiér!

„Už jsme si od designérů nechali poslat nějaké návrhy. Se stoly a židlemi nehneme, ty máme v nájmu, ale kompletně změníme stěny, přemalujeme, vyměníme osvětlení, graficky i složením se změní menu,“ počítá David, co je teď čeká. Pracovat na tom budou o víkendech, i proto bude během října otevřeno pouze ve všední dny.

„Počítali jsme, že do přestavby interiéru dáme nejméně 15 tisíc korun. A to nás jednou čeká ještě kuchyně, kde máme také velké rezervy. Už teď vím, že jen nový a větší gril nás vyjde na 35 tisíc korun. Ale to teď řešit nebudeme.“

HRUBÝ PROHŘEŠEK

Zdvižený ukazováček si vysloužili také za vyhazování surovin.

„Budeme muset koupit vakuovačku, aby nám déle vydržely potraviny, protože když je daný den nespotřebujeme, tak je seschlé vyhazujeme, což se mu samozřejmě hrubě nelíbí. Nic prý nesmíme vyhazovat,“ pokračuje Jan Kaňák v dalších Pohlreichových výtkách a radách zároveň.

Patří mezi ně i pomalejší příprava nebo příliš obyčejné bulky bez bylinek a koření. Ani příliš široká nabídka burgerů neudělala Pohlreichovi radost. To vše se teď změní.

„Povídal: ‚Dělejte jich polovinu a radši přidejte něco jiného, třeba trhané vepřové, křidýlka, ryby…‘ Taky máme zařadit polévku, a hlavně využívat všechny suroviny, které zbudou, to především.“

NEDĚLAJÍ TO ŠPATNĚ

Ačkoliv to vypadá, že v očích Zdeňka Pohlreicha bratři naprosto propadli, není tomu tak. To by u nás po návštěvě vždy přísného a peprného šéfkuchaře nebyl už žádný podnik. „Nakonec nám řekl, že to neděláme špatně, a když si ty rady vezmeme k srdci, tak že po odvysílání u nás mohou lidé stát fronty až k Masarykáči,“ uzavírají bratři povídání o uplynulých čtyřech dnech, které jim mohou změnit celý život. Zda se tak stane, zjistí už za měsíc. To přijede šéfkuchař inkognito na prověrku, zda si jeho rady vzali k srdci.

Jak na Pohlreicha přišla policie

Bratři Kaňákovi začínali v oboru coby začátečníci s foodtruckem, tedy stánkem na čtyřech kolech. A zmínili se o tom i před Zdeňkem Pohlreichem. Leč s dodatkem, že místní vyhláška takový prodej na náměstí, o kterém kdysi snili, nepovoluje. „On nás ale donutil, že tam s tím foodtrackem společně vyjedeme. Prý schválně, za jak dlouho nás někdo vyhodí. Trvalo to rovných 39 minut, Zdeněk to stopoval. A než na nás přišla policie, stihli jsme dokonce prodat i pár burgerů,“ smějí se bratři historce a navazují druhou. „Naše první a zároveň obrovsky propadáková akce byly Colours of Ostrava 2016. Přijeli jsme tam jak mistři světa, a prodělali jsme tam kalhoty. Mysleli jsme si, že si všichni z našich hot-dogů sednou na zadek, ale…“ smějí se dnes prodělaným penězům na nájmu i většině nevyužitých a vyhozených surovin.