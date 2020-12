Hospodský vyjde před podnik, u schodů je téměř převrácený dvojkolák, na něm dva plné padesátilitrové sudy, z nichž se line vůně slivovice. „Kur…! Já chcu domů!“ ozve se z vozíku, na němž zřejmě před chvílí seděl otec štamgasta.

Ten teď leží polovinou těla na dvojkoláku, druhá půlka těla se zády dotýká asfaltu silnice. „Jedeme z palárny. Víš, jak to je. Tata furt ochutnával, ještě, když byla teplá…,“ říká omluvně štamgast.

Příběhů jako tento, který je pravdivý, se každoročně jistě udály stovky. Hlavně na vesnicích. Letošní rok je asi výjimkou.

Kvůli nařízením vlády spojenými s opatřeními vůči šíření nemoci Covid-19 se v pálenicích letos zákazníci moc zdržovat nemohou. Například v Pěstitelské pálenice a kvasírně Příbor funguje kontakt se zákazníkem jen přes takzvané výdejní okýnko.

Podle provozovatele pálenice Martina Kotaly je ale zájem o pálení destilátu z vlastního ovoce velký. „Jsme doslova zavaleni. Nevíme, kam dříve skočit,“ sděluje Martin Kotala a dodává, že lidé mohou dovézt i své ovoce, ale budou čekat tak tři až čtyři měsíce. Přednost mají momentálně zákazníci, kteří dovezou vlastní kvas.

Nejsilnější měsíce v pálenicích jsou listopad, prosinec, leden, pálí se ale třeba až do dubna. Tak to mají nejen v Příboře, ale třeba v Pěstitelské pálenici Veřovice, kde každoročně pálí do konce dubna. Letos to ale je zatím bez lidí.

„Nemůžeme používat čekárny. Nesmí se tady nikdo shromažďovat, lidi nemohou, tak jak byli zvyklí, nakukovat. Takže většinou jedou pryč a přijedou si až pro alkohol,“ uvádí Martin Machálek z veřovické pálenice. Dodává, že i ve Veřovicích je o pálení alkoholu z ovoce velký zájem.

„Teď je toho hodně, před svátky je toho ale více každý rok. Jestli to bude aspoň takové, jako v jiných letech, tak to bude dobré,“ doplňuje Martin Machálek.

Až do konce letošního roku mají obsazené téměř všechny termíny v Pálenici Studénka. „Je toho letos moc,“ upozorňuje pracovnice studénecké pálenice, která si nepřála zveřejnění jména. Také ve Studénce kvůli nařízením vlády podstatně omezili přítomnost zákazníků. „Dovnitř se nesmělo vůbec chodit. Klienti byly úplně bokem. Když už zákazník vstoupil, mohl být pouze jeden a musel mít roušku,“ popsala žena situaci.

Roušky museli mít také všichni, kdo navštívili Pěstitelskou pálenici Starý Jičín. I tam zatím zaznamenávají větší zájem než loni a podobně jako jinde říkají, že letošní úroda jablek a švestek je tak napůl.