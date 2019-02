Ostrava - Zhruba o třetinu, v některých podnicích možná i vyšší, byl podle oslovených provozovatelů pokles tržeb v den vyhlášení prohibice v některých podnicích ve vyhlášené ostravské Stodolní ulici.

„Ten pokles tržeb byl určitě znatelný. U nás máme ještě štěstí, že máme kuchyni a vaříme. Tak to ještě nějak šlo. Lidé si místo panáků alkoholu dávali nejčastěji pivo, šampus, ženy občas i víno. Že bychom zaznamenali nárůst prodeje takových těch lepidel, jak říkáme těm sladkým likérům s obsahem alkoholu pod dvacet procent, to určitě ne," vysvětluje obsluha v podniku Potrefená Husa.

I tady uvažovali, jak nahradit chybějící nabídku tvrdého alkoholu jinou nabídkou. „V sobotu vám zboží dovezou jen výjimečně a ani mě nenapadá, čím bychom ten tvrdý alkohol mohli nahradit," dodal obsluhující barman.

Mladá barmanka z nedaleké Bastily právě psala na venkovní tabuli křídou nabídku na dnešní noc. „Jestli nám včera poklesly kvůli té vyhlášené prohibici tržby, to nevím. Včera jsem tady nebyla. Uvidíme, jak to bude vypadat dneska," dodala a velký zájem pokračovat v povídání neměla.

Velká část podniků na Stodolní otevírá až pozdě odpoledne. Přes některá okna šlo ale výjimečně zahlédnout v barových pultech i láhve s alkoholem. Provozovatelé podniků je ale mají šanci dát do skladů ještě před tím, než se otevřou.

I ta dnešní noc by se ale ve vyhlášené ostravské ulici měla obejít bez tvrdého alkoholu. Policisté totiž zesilují své kontroly a pomáhají jim například už i hasiči.

„Neboj, zábava tady bude. Hodně tu jezdí Poláci, ti si vozí chlast s sebou. Tak přiberou pár flašek navíc a určitě to tu bude žít i dneska. Nebo si našinci pro nějaké to posilnění zajedou k sousedům právě do Polska. Vždyť z Ostravy to mají pár kilometrů," vysvětluje mi s viditelným nadhledem mladík v teplákovce, který s pobavením sleduje mé vyptávání v jednom z barů.

Z pěti set kontrol našli hygienici nedostatkyv pětasedmdesáti provozech

Více než pět stovek kontrol ve veřejných stravovacích zařízeních provedli do dnešní třinácté hodiny hygienici v Moravskoslezském kraji. Při kontrolách spolupracovali s policisty, celníky hasiči i pracovníky obchodní inspekce."

U téměř 15 procent kontrolovaných provozoven byly zjištěny nedostatky. Jednalo se o operativní kontroly ve veřejných stravovacích provozech, kde provozovatelé byli upozorněni na povinnost dodržování mimořádného opatření. Zjištěné nedostatky byly na místě odstraněny," informovala Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Do této mimořádné akce bylo podle ní zapojeno 150 pracovníků krajské hygienické stanice.

„V průběhu letošního září bylo v našem kraji z důvodu otravy hospitalizováno 17 osob a bylo zjištěno 10 úmrtí. Kontroly budou pokračovat i v dalších dnech," dodala Helena Šebáková.

Lahve s alkoholem skončily ve skladech

Nelehká byla noční šichta z pátku na sobotu pro pracovníky velkých obchodů, benzinových pump a i další, kteří ve svých provozovnách nabízejí alkohol.

„Byla to perná noc, láhve s alkoholem jsme museli dávat z regálu pryč, místo nich se tam dávalo víno. Vypadalo by divně, kdyby zůstaly prázdné," vysvětlila pracovnice benzinové pumpy na Hornopolní ulici v Ostravě. Jak dodala, původní záměr, překrýt plachtou láhve s alkoholem, při návštěvě policistů neuspěl. „Řekli, že takové opatření nestačí, takže jsme začali odnášet tvrdý alkohol a místo něj jsme do regálu dávali víno," dodala mladá žena.

Obdobně, jak Deník zjistil, postupovali u většiny benzinových pump, kde ještě v pátek alkohol v lahvích běžně prodávali. V Kauflandu v Ostravě-Mariánských Horách při naší dopolední návštěvě zely dříve zaplněné regály, kde stály láhve s alkoholem prázdnotou. Navíc z reproduktorů se kromě hlášení o slevách odhadem co dvě až tři minuty ozývalo i hlášení o prohibici, kterou vyhlásil v pátek večer ministr zdravotnictví.

V Tesku takzvaně "tvrdé pití" s obsahem více než dvacet procent alkoholu také z regálů zmizelo. Místo nich tam ale stačili pracovníci obchodu naskládat piva všech možných značek. V nedaleké prodejně Lidl viselo oznámení, že se prodejna omlouvá za dočasné omezení prodeje alkoholu. Regály, ve kterých dříve nabízeli alkohol, byly prázdné.

Dosti náročná šichta čekala i na provozovatelku Vinotéky Style v Ostravě na Tyršově ulici Janu Glattovou. „Slyšela jsem něco už večer v rádiu. Ráno jsem si ještě pro jistotu pustila čtyřiadvacítku v televizi, abych v tom měla jasno. Začali jsme s manželem ráno odnášet alkohol do skladu, zároveň ale máme v sobotu dopoledne otevřeno, protože nabízíme i vína a burčák. Takže to bylo dost náročné," vysvětlila Jana Glattová s tím, že v jejich prodejně zákazníci mohou nakupovat hlavně dražší vyhlášené značky alkoholu.

„Stěhuje se to dost obtížně. Některé láhvě stojí více než tisíc korun a musíme být opatrní. Jednak na to, abychom je nerozbili, nepoškodili jejich obal či třeba při tom stěhování i kolek. Zároveň se snažíme uvolněné místo v regálech zaplnit náhradním zbožím. U nás tedy hlavně vínem. Aby to u nás v prodejně nevypadalo jako v obchodech za socialismu. Někde regál zaplněný, hned vedle pak prázdná plocha. Ve dvanáct jsme zavírali, teď je krátce po jedné a odhaduji, že máme za sebou asi polovinu toho stěhování. Takže nás čeká ještě perná šichta," dodala Jana Glattová.

Společně s policisty se vydali na kontroly i hasiči

Společné hlídky, kontrolující distribuci a prodej alkoholu v Moravskoslezském kraji, od sobotního rána posílili také příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK). Infrmoval o tom Petr Faster z HZS MSK.

Od dnešního rána se vydaly společné skupiny složené z moravskoslezských hasičů, policistů, celníků a pracovníků hygienické služby na další kontroly dodržování zákazu prodeje alkoholu na území Moravskoslezského kraje. Deset vozidel hasičů bude dnes a zítra projíždět území celého kraje a jejich posádky budou ve vytipovaných lokalitách kontrolovat dodržování zákazu prodeje alkoholu," upřesnil Petr Faster.

Svatba za časů prohibice - místo tvrdého alkoholu víno

Vyhlášení plošné prohibice v celé České republice musel dnes řešit i provozovatel ostravského hotelu Best Petr Zajaroš.

„Věděl jsem, že v sobotu se u nás bude slavit svatba. Proto jsem hned volal a upozornil naše hosty, že alkohol s obsahem dvacet a více procent jim nalévat nemůžeme. Nedá se nic dělat, popíjejí víno, muži i pivo. Nařízení obcházet nechceme, tak se nic jiného dělat nedá," uvedl provozovatel hotelu ve Slezské Ostravě.

Více štěstí měl pan Pavel z Ostravy, který měl na včerejší večer připravenu opožděnou oslavu svých padesátin.

„Byli jsme sice u kamaráda na zahradě, takže jsme popíjeli i tvrdý alkohol. V současné době jsem ale i tak nechtěl riskovat a nakupovat tvrdý alkohol v obchodech? Vyřešili jsme to tak, že jsme přinesli zásoby svých slivovic, hruškovic a calavadosu, které chlapi vypálili v minulých letech. Nejstarší pálenka byla dokonce ještě z minulého tisíciletí. Také ale chutnala. Ne nadarmo se říká, že slivovice se musí uležet,"přidal svou zkušenost už padesátiletý pan Pavel. Jak dále přiznal, účastníci oslavy se o nařízení ministra zdravotnictví dozvěděli stejně až o několik hodin později.

Policisté v kraji už zkontrolovali 1840 provozoven. Většinu v noci

Moravskoslezští policisté rozšířili po pátečním večerním vyhlášení prohibice už probíhající kontroly.

„Od večera, kdy bylo ministrem zdravotnictví vyhlášeno další mimořádné opatření, které zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20 procent objemových procent alkoholu, moravskoslezští policisté se zaměřili také na kontrolu restaurací, barů, heren a v kamenných obchodech," informovala Daniela Vlčková z Policie ČR Moravskoslezské­ho kraje.

Ze strany policie jsou podle ní do akce zapojeni policisté jednotlivých obvodních oddělení, speciální pořádkové jednotky a cizinecké policie. „Jelikož cizinečtí policisté mají k dispozici speciální techniku na vyhodnocování dokladů a zjišťování padělků, jejich síly jsou potřebné převážně při prvotním určování pravosti ochranných známek a etiket," upřesnila Daniela Vlčková.

Podle předběžného sčítání policisté během pátku na území celého Moravskoslezského kraje zkontrolovali celkem 1840 provozoven. V sedmi případech bylo zjištěno nedodržení opatření Ministerstva zdravotnictví. Porušení zákazu prodeje alkoholu řeší pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v rámci své kompetence. Neokolkovaný alkohol, pokud je zjištěn, policisté předávají celním úřadům k dalšímu řízení.

„V současné situaci jde ze strany policie v prvé řadě o preventivní akci. Naším úkolem je nejen upozorňovat provozovatele, na rozšíření zákazu nalévání a prodeje alkoholu. Máme také za úkol ochranu veřejnosti před prodejem nelegálního, případně závadového alkoholu," doplnila policistka.

Zvýšené kontroly provozoven budou probíhat až do odvolání. V sobotu dopoledne se společné hlídky, složené převážně z policistů, celníků, hasičů a pracovníků hygieny, rozjely na kontroly do všech míst Moravskoslezské­ho kraje.

Stodolní: Místo panáků pivo, víno a sladké drinky

Stodolní ulice ožívá hlavně v pátek a v sobotu večer. Krátce před páteční devátou večer tady život teprve začíná, ale návštěvníci barů už tušili, že se budou muset rozproudit něčím jiným než panákem vodky, whisky či jiných druhů takzvaně tvrdého alkoholu.

„Je to hloupost, měli to vyhlásit až v pondělí. Ten páteční večer jsme si mohli ještě užít. Já teda budu dneska asi zkoušet víno nebo to sladké pití, co těch dvacet procent alkoholu nemá. Pivo mi nechutná," říká mladá slečna, která se představuje jako Veronika.

Její parťák Filip si navíc myslí, že prohibice problémy nevyřeší. „Lidé to tady mají kousek do Polska, tak budou alkohol nakupovat tam," ukončí povídání dva ze čtveřice mladých lidí a pokračuje v chůzi po Stodolní.



V podniku Červená duna na Stodolní nenalévají a jasně o tom informuje i problikávající červený nápis zvenčí, který informuje o prohibici. Lidí je zatím méně, ještě je ale brzo. Místo panáků si dávají pivo, nebo ty drinky, co mají do těch dvaceti procent alkoholu. Jestli to poznáme na tržbách? To uvidíme po víkendu," pokyvuje hlavou barmanka podniku.

Z poklesu tržeb mí obavy i další barman, kterého Deník oslovil. „Lidé se tady chodí bavit. K tomu pár skleniček tvrdého patří. Těžko se někdo rozparádí popíjením minerálky. Chlapi asi přejdou na pivo, ženské, to nevím. Možná budou více objednávat ty sladké drinky," odhaduje další vývoj barman.

Prohibice je tématem většiny debat. „Když to už chtěli udělat, tak nevím proč čekali až tak dlouho. Teď už ti, co ty jedy pustili do oběhu, beztak po sobě zametli stopy," vysvětloval spolusedícím muž středních let. Skupina mladíků, která se sem přijela bavit z Polska, už viditelně na rozdíl od místních "rozpumpována byla.

Po Nádražní se potuloval i bezdomovec, který dopíjel skoro prázdné či poloprázdné láhve všeho možného. Když došel k flašce s nápisem zelená a objevil na etiketě 20 procent, ukucknul si a snažil se vyhltnout zbývajících pár kapek. Když láhev odložil, podíval se na hodiny u jednoho z podniků a zamumlal si: „A už máme sobotu."

Obchody: Zatím si alkohol koupit můžete

V restauraci U Dvořáčků ve Slezské Ostravě zareagovali na vyhlášení prohibice ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem okamžitě.

„Když vydá ministr zákaz prodeje, tak to zkrátka platí i pro nás. S tím nic nenaděláme. Nemyslím si ale, že by to náladu našich hostů nějak zhoršilo. Dají si pivo nebo víno a něco dobrého k jídlu," řekl Deníku krátce po dvacáté hodině majitel restaurace Rudolf Dvořáček.

Jak zároveň dodal, hosté ani nezkoušeli žádné finty, jak obměkčit obsluhu, aby jim přeci jen toho posledního panáka nalila.

Zakáz prodeje a nalévání lihovin s obsahem alkoholu od 20 procent, který na celém území republiky ministr krátce po devatenácté hodině ministr vyhlásil, ale ještě nevystavil automaticky stopku nákupu ve velkých marketech.

„Zatím si alkohol koupit můžete, nedostali jsme žádný příkaz z vedení, abychom prodej okamžitě zastavili. To se ale může každou minutu změnit," sdělila mladá žena u pultu s informacemi v marketu v Mariánských Horách. To ale bylo jen asi deset minut od vyhlášení prohibice.

S lahví kanadské whiskey odcházel těsně před osmou večer z další prodejny v Moravské Ostravě a Přívozu i další zákazník. „Že vyhlásili prohibici? Tak to nevím. Zítra slavím narozeniny, ještě že jsem to stačil koupit dneska. To bych pak musel hosty přivítat kofolou," dodal s úsměvem mladší muž, který alkohol nakoupil.

Další informace z pátku 14. září v Moravskoslezském kraji najdete také zde: V zemi je vyhlášena prohibice, v třinecké nemocnici leží další žena

Prohibice na Novojičínsku: Někde ji vzali vážně od prvních minut

Bylo asi deset minut po sedmé hodině večerní a servírka v restauraci Barton City právě rozlévala dva velké fernety, když se z úst příchozího návštěvníka dozvěděla informaci o tom, že ministr zdravotnictví Leoš Heger několik minut předtím vyhlásil úplný zákaz prodeje lihovin, jejichž obsah alkoholu je vyšší než dvacet procent.

„Ještě jsem to neslyšela. Nemám zapnutou televizi, takže nic nevím," řekla věcně, ale pokorně. „Jestli to tak je, tak se nedá nic dělat," dodala s tím, že počká, až tu zprávu uslyší oficiálně.

To v Dělnickém domě v Odrách asi o dvacet minut později reagovala tamní obsluha hned. „Volala nám to tady známá, že to hlásili v televizi, tak jsme hned všechny flašky odnesly pryč," uvedla tamní servírka. Podle ní byli v tu dobu v restauraci hlavně pivaři.

„Ale je pravda, že v pátek a sobotu se tady nějaké lihoviny prodají. Chlapi začnou pivem, a jak toho mají více, tak si dají po štamprli. Ty sladké jako je Puškin asi nikdo nebude pít," dodala. Se zákazem prodeje tvrdého alkoholu za současné situace souhlasí. „Tak určitě je to rozumnější, než aby přibývaly další případy," poznamenala.

Obdobně reagoval i provozovatel Restaurace Havrlant ve Frenštátě pod Radhoštěm Miroslav Hadaš. „Jakmile jsme to slyšeli v televizi, všechno jsme stáhli a na pultě nechali jenom zelenou a Puškina," sdělil Miroslav Hadaš, v jehož restauraci byli hosté zvyklí na nějakou tu štamprli.

„Budou muset být na pivu," poznamenal Miroslav Hadaš. „Za časů prohibice nebo i teď ve světě si to alkoholová mafie vyřídí mezi sebou. A tady se našlo pár lumpů, na které dojíždí celý národ. Nejen provozovatelé restaurací a obchodů, ale i obyčejní lidi. To je sviňárna. Opět jsme pro svět v něčem originální," uzavřel.