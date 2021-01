Zdravotníci, sociální pracovníci, rizikové skupiny. Mezi prvními, na koho se dostane vakcína proti covidu-19, budou i zaměstnanci a klienti domovů pro seniory. „Distribuce vakcín pro sociální zařízení jde po stejné linii jako pro nemocnice. Ve čtvrtky jsou dodány do Fakultní nemocnice Ostrava a následně distribuovány,“ řekla Deníku mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Ostravské domovy pro seniory vakcínu zatím vyhlížejí, poputují do nich příští dávky. Ředitelé domovů měli do středy 6. ledna odeslat na krajský úřad předběžné seznamy s počty zájemců. Například Marek Tejzr z Domova Sluníčko ve Vítkovicích je z nich podle svých slov v rozpacích.

„Skrze sluníčkové rádio, což je náš místní rozhlas, jsem na všechny apeloval, jak je to potřebné. Všechny ale samozřejmě nepřesvědčíme,“ míní Tejzr a dokládá to čísly. Ve Sluníčku se chce nechat naočkovat 46 klientů z 61 v domově seniorů a 80 z 88 v domově se zvláštním režimem. Mezi zaměstnanci pak 80 lidí ze 144, které pro obě služby ve Sluníčku mají. „Já se očkovat nechám, půjdu příkladem. Vzhledem k situaci s rostoucí úmrtností není nad čím uvažovat,“ říká Tejzr.

Fámy odrazují

Asi sedmdesátiprocentní zájem u klientů a šedesátiprocentní zájem u zaměstnanců nevyvolal spokojenost ani u ředitele Domova Iris v Mariánských Horách Michala Mariánka. „Překvapilo mě to, navíc jsem čekal, že ten poměr bude obrácený. Fámy na internetu ohledně možných následků asi dělají hodně,“ soudí Mariánek, jemuž si někteří kolegové-ředitelé posteskli, že zájem u nich je ještě menší.

To je případ mimo jiné Domova Kamence ve Slezské Ostravě. Ze 197 klientů tam má zájem nechat se naočkovat pouze asi 40 lidí a ze 140 zaměstnanců rovněž kolem čtyřiceti. „Čekal jsem, že ta čísla budou vyšší, zvláště pak u zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že očkování je dobrá věc a měli by do toho jít,“ apeluje na svůj tým ředitel domova Juraj Chomič.

Dobrá osvěta

Jsou ale i domovy, kde je zájem vyšší. V porubské Slunečnici má podle ředitele Radka Barana zájem nechat se očkovat 77 procent klientů a 59 procent zaměstnanců. I v Domově Korýtko v Ostravě-Zábřehu se podle ředitele Jana Seidlera nechá naočkovat většina klientů a až osmdesát procent zaměstnanců.

A v přívozském Slunovratu to bude ještě víc. „Asi dobrá osvěta,“ usmívá se ředitel Vojtěch Curylo nad téměř stoprocentním zájmem rovné stovky klientů. Ze 74 zaměstnanců se tam pak chce nechat naočkovat stejně jako v Korýtku asi osmdesát procent z nich. „Já ještě s vakcínou počkám, nedávno jsem covid prodělal a v takových případech lékaři doporučují chvíli vyčkat. O vakcíně však nepochybuji a nechám se očkovat v další vlně.“