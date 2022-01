Ve stádě domácích koz se v rozmezí několika dnů narodilo celkem jedenáct mláďat, devět z nich přežilo. První mládě přišlo na svět 12. prosince, poslední pak den po Štědrém dni. Po porodu zůstala kůzlata se svými matkami nějaký čas ve stáji, ale od Nového roku se už seznamují s venkovním výběhem, jehož součástí je i kontaktní zoo pro děti. Vzhledem k tomu, že se v případě koz domácích kamerunských jedná o nejmenší plemeno koz na světě, jsou i mláďata velmi malá, a tak často děti láká drobná zvířata chytat a zvedat, což kůzlatům určitě neprospívá.

Na kůzlátka se můžete podívat ZDE

Dne 29. prosince se v Pavilonu afrických zvířat narodilo mládě (sameček) vzácné vodušky abok (Kobus megaceros). Určitě nezůstane jediné, protože dalších sedm chovných samic je březích a měly by porodit v následujících týdnech. Pokud všechny porody proběhnou bez komplikací a samice se o své potomky budou starat, zopakuje se loňský rekord v počtu odchovaných mláďat.

Veřejná zakázka na zpracovatele urbanistického návrhu okolí Hlavního nádraží

Těsně před koncem roku pak byly z důvodu narození dalších mláďat zavřeny i dva pavilony, aby měly samice-matky zajištěn klid při péči o čerstvě narozené potomky. Chovatelé se snaží do odchovů zvířat nezasahovat, aby mláďata byla vychována přirozeně svými rodiči. V Pavilonu evoluce porodila 30. prosince samice šimpanze hornoguinejského (Pan troglodytes verus) a v Pavilonu indických zvířat 31. prosince samice binturonga (Arctictis binturong). Žel v těchto případech se odchovy nevydařily. Samice šimpanze krátce po porodu nečekaně mládě usmrtila. Ostravská skupina šimpanzů aktuálně čítá sedm dospělých jedinců a jedno mládě – téměř dvouletého samečka narozeného v únoru 2019, o kterého jeho matka velmi starostlivě pečuje.

Ptačí hodinka pomůže ornitologům sčítat ptáky. Lidé se mohou zapojit o víkendu

Samice binturonga, která doposud úspěšně odchovala tři mláďata, tentokrát porodila ještě v době, kdy stále pečuje o své v pořadí čtvrté mládě, mladou samičku narozenou loni v dubnu. Právě to byl asi důvod, proč svému dalšímu vrhu nevěnovala dostatečnou péči a mláďata nakonec uhynula. U této cibetkovité šelmy se mladí jedinci osamostatňují až okolo jednoho roku, proto nebylo možné od matky oddělit loňské mládě, o které se celou dobu příkladně starala, resp. stále ještě stará. Mohlo by to mít negativní vliv na budoucí život mladé samičky a její následné zapojení do další reprodukce. Chovatelé doufají, že své další potomky samice opět úspěšně odchová.

Jonášovo kopulační zákoutí? Mapy ho ukazovaly, zdejší neznali!

Naopak první mládě narozené v Zoo Ostrava v novém roce prospívá. Je jím samička axise indického (Axis axis), která přišla na svět 2. ledna. V současné době chová zoo dvě skupiny těchto jelenů. Mládě se narodilo ve stádě na safari, kam se návštěvníci mohou podívat jen v letním období při okružní jízdě safari expresem. Axisi obývají výběh Indie. Nyní je celá skupina v zimovišti, kde mají v případě chladného počasí k dispozici temperovanou stáj. Druhá skupina axisů je k vidění ve výběhu Indie zblízka u restaurace Saola.

Mládě axise indického.Zdroj: Ivo Firla

Druhým mládětem roku 2022 je hulman posvátný (Semnopithecus entellus), který se narodil v chovatelsko-expozičním komplexu Čitván 5. ledna. Jeho pohlaví zatím není známo. Ostravská skupina těchto sociálně žijících primátů je už několik let nejpočetnější chovnou skupinou tohoto druhu v rámci zoologických zahrad sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) i na světě. S novým mládětem čítá 35 jedinců, což je historicky nejvyšší počet jedinců v Zoo Ostrava.