Ve Fire on Ice zářily hvězdy světového krasobruslení. Vzdaly hold Sabovčíkovi

Byla to velkolepá show a diváci v Ostravě se ve středu večer dvě hodiny skvěle bavili. Hold Jozefu Sabovčíkovi, legendě československého krasobruslení, ve Fire on Ice složily skutečné mezinárodní hvězdy, dohromady získaly osm zlatých medailí z olympijských her, devět z mistrovství světa a jedenáct z Evropy.

Krasobruslařská show Fire on Ice, 6. listopadu 2019 v Ostravě. | Foto: Deník / Vladimír Pryček