Patrně nikoho nepřekvapí, že primát drží Krkonošské pohádky s Ančou, Kubou, hajným, a lstivým Trautenberkem. „Celá rodina máme rádi přírodu, za nás proto jednoznačně vedou Méďové skvělého Václava Chaloupka. Jen škoda, že nikde v žebříčku nevidím Vydrýska nebo Pruhované kamarády,“ podotýká maminka Blanka, čímž jen potvrzuje, že příběhů rozdělených do sotva desetiminutových segmentů na každý večer je obrovská spousta. Dobrou noc!

Rodiče mezitím v klidu mohou nostalgicky zavzpomínat mnohdy i na své vlastní mládí a na to, které večerníčky se vysílaly tehdy. Připomenout si je mohou díky výběru TOP 50 večerníčkových příběhů v jedné části expozice nebo prostřednictvím abecedního seznamu v další části.

Dokonce je možné sklouznout se po skluzavce přímo z pařezové chaloupky nebo si vyzkoušet kouzlo a nástrahy dabování – což velmi často zkoušejí zejména rodiče a mnohdy jsou jejich úsměvy větší než ty dětské. Inu, výstava je to pro celou rodinu.

Většinu exponátů a součástí výstavy je totiž možné brát do rukou, pracovat s nimi – ať už jsou to jednotlivá vybavení pohádkové chaloupky, přichystané pohádkové kostýmy či cokoli jiného.

/FOTOGALERIE/ Užít si to. To je hlavní krédo nové půlroční výstavy Večerníček a království pohádek, která tento víkend začala v Dolních Vítkovicích v Ostravě. A tím je myšleno nejen koukat, ale zejména zkoušet. Svět techniky se tu na následujícího půl roku proměnil v místo, kde ani nemusíte otočit kouzelným prstenem, přesto se vašim dětem rozzáří oči.

