Zatímco v Opavě se do soutěže přihlásil jen jeden zájemce, který však žádal více peněz, než radnice za rok provozu nabízela, v Havířově se nepřihlásil ani jeden.

Havířovští proto upravili podmínky a soutěž vyhlásili znovu. Místo 100 jízdních kol nyní žádají jen 70, přičemž 25 předpokládaných stanovišť zůstává. Termín zahájení služby se posunuje ze začátku července na srpen.

Letos by měla služba fungovat do konce října a příští rok od dubna do listopadu. Město na to z rozpočtu vyčlenili 2,4 milionu korun.