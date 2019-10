„Dlouho jsem přemýšlel, že bych si to zpívání taky rád zkusil. Když Karel Gott nazpíval desku Lidovky mého srdce, sehnal jsem generálního partnera – byl jím Jan Ambra z Krnova.

Díky tomu jsem byl u natáčení a líbilo se mi tak, že jsem přemluvil svého kamaráda sbormistra Kamila Trávníčka, aby mě učil zpívat. Trvalo to několik let a mimo jiné jsem zkusil nacvičit píseň Keby som bol vtáčkom. Je tam sloka „Košulku si pere, na mňa sa vzpomíná“.

Když jsme se na cestách v autě s Karlem Gottem bavili, vzpomněl jsem na to album. Zazpíval jsem mu tu sloku, která mi fakt nešla. Podíval se na mě přísně: „jaké vz, vz, vz?“ Nechápal jsem, co je na tom špatně, přece se tam normálně vzpomíná. Tak mi Karel vysvětlil, že v lidových písních se nevzpomíná, ale spomíná.

Potěšilo mě, že Mistr rád poradí, že se podělí o své know how. Video jak to dopadlo je na youtube. Když jsem před lety pouštěl Kájovi, tak mě pochválil. Ale možná to i jak zaujatě poslouchal, byla zase jen jeho zdvořilost,“ zavzpomínal Jiří Krušina, jak zazpíval Karlu Gottovi.

