Už zítra, ve středu v dopoledních hodinách by na mošnovském letišti měl přistát C5M Super Galaxy, nejmodernější verze největšího amerického dopravního letounu. Letoun přiveze na statickou ukázku na Dny NATO vrtulníky, které v českém letectvu nahradí dosluhující Mi-24/35.

V letošním roce si připomínáme 70 let od založení Severoatlantické aliance a 20 let od vstupu České republiky do NATO. Po loňském jubileu 100 let založení Československa se tedy bude jednat o další speciální ročník.

Účast a prezentaci své techniky aktuálně potvrdilo 15 zemí, vrcholem dynamických ukázek bude vystoupení tří akrobatických skupin - francouzské Patrouille de France, švýcarské PC-7 Team a finské Midnight Hawks.

Připomeňte si přílet bombardéru B52 na ostravské letiště v Mošnově na Dny NATO 2018:

Video: Jiří Cileček

Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR tak opět návštěvníkům ukáže jedny z největších letadel na světě. Zatímco strategický bombardér B-52 a tankovací letoun KC-135 patří již k tradičním účastníkům, transportní letoun C-5 se vrací na Dny NATO po dlouhých deseti letech, navíc premiérově v modernizované verzi Super Galaxy.

„Před deseti lety americký letoun C-5 Galaxy zahájil éru velkých letounů na Dnech NATO, když pomyslně otevřel cestu bombardéru B-52. Ten se zde poprvé ukázal rok poté, a díky pravidelné účasti se stal jakousi ikonou naší akce," vyzdvihuje Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000, které je přední českou organizací v oblasti veřejné diplomacie zaměřující se na NATO a bezpečnostní politiku. Dny NATO jsou jeho největším projektem.

„Návštěvníkům tak letos budeme moci kromě atraktivního letového programu v čele se třemi akrobatickými skupinami nabídnout i jedinečné stroje na statických ukázkách,“ doplňuje Zbyněk Pavlačík.

C-5M Super Galaxy je nejmodernější verze největšího amerického dopravního letounu, který poskytuje americkému letectvu schopnost těžké mezikontinentální letecké přepravy. S rozpětím téměř 70 metrů je schopen pojmout až 130 tisíc kilogramů nákladu nebo šest bojových vrtulníků AH-64 Apache či 345 vojáků, a dopravit je na vzdálenost přes devět tisíc kilometrů.

V jeho stínu tak trochu zůstane i strategický bombardér B-52 Stratofortress, jež je o pět metrů nižší, o 25 metrů kratší a rozpětí má o 12 metrů menší.

Přestože oba stroje poprvé vzlétly již před více než 50 lety, díky výbornému designu, spolehlivosti a modernizačním programům se počítá s jejich provozem nejméně do roku 2040.

KC-135 Stratotanker plní funkci tankovacího a transportního letadla od roku 1957, a též patří mezi nejdéle sloužící letouny v rámci amerického letectva. V současné době je však již nahrazován novějším KC-46A Pegasus. Mimo Spojené státy je KC-135 stále využíván také Francií či Tureckem.

PROGRAM Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR 2019

Program je opět rozdělen na doprovodnou část, probíhající od středy do pátku v Ostravě, a hlavní část, koanjící se v sobotu a neděli na Letišti Leoše Janáčka Ostrava u Mošnova.



DOPROVODNÝ PROGRAM

Besedy s piloty (Dům knihy KNIHCENTRUM.cz)

Pátek 20. září 2019 – 14.00 až 17.00



HLAVNÍ PROGRAM

Víkendová show (Letiště Leoše Janáčka Ostrava)

Sobota 21. září - 9.00 až 17.00

Neděle 22. září - 9:00 až 16:00

