Modernizace za 236 mil. korun je největší letošní investicí DPO do infrastruktury. Stavba je spolufinancována z Operačního programu Doprava EU ve výši 85 % uznatelných nákladů.

Zdroj: Youtube

„Na stavbě se pracuje téměř nepřetržitě, včetně dní pracovního volna, s výjimkou technologických přestávek. To může mít samozřejmě dočasný dopad na kvalitu bydlení v okolí stavby, ale naším cílem je dokončit stavbu co nejrychleji, abychom obyvatele obtěžovali co nejméně. Nevyhovující deštivé počasí bylo zatím pouze dva dny, takže jsme rádi, že práce intenzivně pokračují. Věříme, že v září si již cestující budou užívat jízdu po nové trati,“ doplňuje ředitel DPO Daniel Morys.

TOP 10 letošních silničních uzavírek v Ostravě: Rudná, dálnice, Opavská a další

Modernizace porubské tramvajové tratě v úseku mezi křižovatkami s ul. 17. listopadu a ul. Martinovskou začala 1. července 2022. Trať o délce 1 626 metrů prochází změnou konstrukce z klasického kolejového roštu na systém pevné jízdní dráhy. Nová konstrukce trati zajistí snížení hluku a vibrací. DPO úsek zatravní a zrekonstruuje i nástupiště hned tří tramvajových zastávek: Telekomunikační škola, Poruba vozovna a VŠB-TUO, směr centrum.

"V porovnání s předchozím stavem má být zábradlí v ose kolejí pouze v zastávkách z důvodu bezpečnosti, v širých úsecích bude trať nově bez zábradlí. Detail, patrný ale na první pohled, který spolu se zatravněním výrazně zvýší estetickou hodnotu veřejného prostoru," doplňuje Tereza Šnoblová.

Řidiči v Ostravě zuří. Přibývá krádeží katalyzátorů, policie „čistí“ město

V úseku stále pokračuje tramvajová výluka. Omezen je i silniční provoz. Podrobnosti nejen o náhradní autobusové dopravě najdou zájemci na webu dpo.cz/opavska.