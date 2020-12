„Ty zlobivé dáváme do pytlů,“ blekotali čerti, kteří v sobotu odpoledne procházeli Lidečkem. Některé kolemjdoucí (zejména mladé slečny a ženy) rozcuchali, popíchali ježkovinou nebo vyplatili metličkou. Nevynechali ani jeden dům, všude je však rádi viděli, přivítali je a nabídli jim dobroty i pravou valašskou slivovičku.

„Nejdříve se dva dny před Mikulášem sejdeme u Čertových skal, kam doletí všichni čerti ze skupin sportovců, hasičů i lyžařů a dohodneme se, jak letošní obchůzky budou vypadat. Rozdělíme se do skupin, kdy každá má na starosti svou stranu v obci tak, abychom se nepotkali,“ svěřil se v Lidečku Deníku dobře naladěný Čert Jedna, který ovšem ani za nic nechtěl prozradit, jak se doopravdy jmenuje.

Fotka se smrťákem

V Horní Lidči zase mají statečné děti, které se nebály vyfotit se Smrťákem, ve Valašské Polance zase děti místní čerty pronásledovaly. Dokonce v rodině Vychopňových měly pro ně připraven krátký kulturní program.

„Bylo to moc hezké děti, dokonce se to líbilo i čertům, a to je co říct,“ pochválil je Mikuláš, který jim za to nadělil dobroty. „Pamatuji si je ještě jako malá, kdy tady chodili,“ usmála se paní Vychopňová.

„Tato tradice je v naší obci již kolem sedmdesáti let, Chodíme celý víkend, v sobotu ale budou venku všichni, a bude jich kolem třicítky,“ přiblížil za organizátory Sokol Valašská Polanka Aleš Černotík.

Na zadek i popíchání ježovinou

Podle něj, po dohodě s rodiči, skončí některé velmi zlobivé děti u čertů v pytlích. „Pak je ale za chvíli pustí,“ usmál se Černotík. K jiným dětem zase rodiče prý čertovskou chásku nepustí.

„Velké děti dostanou na zadek, nebo je popíchají ježovinou, kterou mají našitou na maskách,“ přiblížil organizátor.

Podle Aleše Černotíka nebylo do poslední chvíle jasné, jestli kvůli protiepidemickým opatřením bude akce povolena. „Bylo by to poprvé po sedmdesáti letech. Vše ale nakonec dobře dopadlo, doufáme, že už to bude dobré,“ věří za sportovce i čerty ve Valašské Polance Aleš Černotík.