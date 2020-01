„Ta valašská pizza je výborná. A nejlepší je ta s hruškama!“ Ozývá se z obrovského zatepleného stanu stojícího na zelené louce, určeného pro herce a filmový štáb. Kdo viděl seriál Velké sedlo, Zdivočelá země, nebo nový snímek Bába z ledu není na pochybách.

Ten nezaměnitelný hlas patří Pavlu Novému. Herci, který na Valašsku minulý týden natáčel závěrečné promo záběry pro pohádku Největší dar.

Pavel Nový pracuje s režisérkou, která bydlí jen nedaleko od natáčecího místa v Podlesí, Martou Gerlíkovou poprvé.

„Ale známe se. Jen už nevím odkud,“ směje se srdečně jednasedmdesátiletý herec. Jedním dechem dodává.

K Valašsku má velmi vřelý vztah

„Kdysi mě Bolek pasoval za Valacha a mám i valašský pas. A pořád na něj jezdím do Rakouska na lyže.

„Může za to Dědeček (film Děda, který natočila Marta Gerlíková a spol. v roce 2016 – pozn. redakce), protože to když jsem viděl, tak jsem zešílel. A říkal jsem, že v příštím valašském filmu chci hrát. Toto je splněné přání, protože Dedeček byl úžasný, viděl jsem ho třikrát. Doufám, že alespoň tolikrát uvidím tuhletu pohádku,“ dodává Pavel Nový, který v pohádce Největší dar ztvárnil boha Radegasta.

Poprvé sem si do něj nechal při vstupu do Rakouska dát razítko. Oni mi ho dali, a když jsem se vracel zpátky, tak tam byl nějaký suchoprd a nechtěl mi dát výjezdní razítko. Takže podle valašského pasu jsem stále v Rakousku. Tím pádem jsem emigrant,“ vtipkuje rodák z Plzně.

Při natáčení na Valašsku je nadšený a spokojený. S celým týmem se mu výborně spolupracuje. To potvrzuje další z představitelů bohů, neherec, ale Valach jak poleno Ladislav Jelínek.

Historky z natáčení

„Vládne tu pohoda. Herci furt něco vykládají, v zákulisí je sranda. Pavel Nový, Boleček (Bolek Polívka) i Zdeňa Hrach (Zdeněk Hrachový, frontman skupiny Fleret – pozn. redakce) sypou historky z natáčení, nebo z koncertů,“ přiblížil představitel boha větru – Striboga.

Herci sjezdili světa kraj a tak o zážitky a veselé příhody není nouze.

„Vykládají si hlavně o jídle. Kde je co dobrého a tak. Je tu super atmosféra. Když tady točíš, tak jsi úplně v jiném světě. Cérky z maskérny se tu o nás starají. To ani roba doma nedělá, jak ony tě pěkně oblečou a učešou a upraví. Hledí si nás. Mají to ale velký záhul, celý tým. V každém případě se tu cítím jako v pohádce,“ oceňuje bodrý Valach.

Pohádka Největší dar se do kin dostane v říjnu letošního roku.

„Už máme dostříhané a všechno je hotové. Teď tady na kopci v Podlesí točíme promo materiály. A chceme ještě vyšperkovat některé trikové záběry,“ vysvětluje jedna z režisérek Marta Gerlíková.

„Jsme rádi, že se tu dnes znovu sešla většina herců a že můžeme společně oslavit dotočení pohádky, ve které máme i záběry krásné zimy z Pusteven,“ ujišťuje režisérka a připomíná ne zrovna štědrou sněhovou nadílku letošní zimy.

V mrazu naboso

Ačkoli je kolem nuly, po zmrzlé zemi pobíhají bosé víly, které technici mezi záběry halí do speciálních termo fólií. Když se ozve „klapka“, herci shazují bundy a jede se na to. Atmosféra je uvolněná.

Na place si všichni mezi sebou říkají „kamaráde“. Mezi záběry kamer, kterým velí zkušený David Ployhar, zní neustále smích. Nad vším bdí režisérky Marta Gerlíková a Daria Hrubá.

Už na zlínském filmovém festivalu letos na jaře se přesvědčíme, zda pohoda, profesionální výkony herců jako je představitel nejvyššího boha Svarožice - Bolek Polívka, nebo Pavel Nový, Petr Čtvrtníček, Martin Stránský, Chantal Poullain, ale i neherců - starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka či primáře oční kliniky Pavla Stodůlky, budou z pohádky Největší dar dýchat z filmového plátna i na diváky.

Není vyloučené, že vůbec první ryze valašskou pohádku uvidí také diváci na televizních obrazovkách. Filmový štáb jedná z Českou televizí. Největší dar se tak může ve vysílání objevit na Štědrý den o vánocích 2021.