Na Mírovém náměstí nastoupili do vozidla, kouřili cigarety a pokřikovali. Když se skupinu nejméně šesti mladíků rozhodla řidička tramvaje umravnit a požádala je o předložení jízdenky, nebo opuštění vozidla, nepochodila. Naopak byla počastována přívalem nadávek.

V tu chvíli zakročil jeden z cestujících, který mladíky vyzval, aby se uklidnili. Parta se do něj však pustila. Začali do zastánce bušit pěstmi a ustali až ve chvíli, kdy se řidička vydala volat policii. V tu chvíli tramvaj překotně opouštěli. Agresoři však mají smůlu, protože patrně nepostřehli, že se nacházejí v monitorované tramvaji, kterých v Ostravě rychle přibývá.

„Událost už šetří policie, které jsme ihned předali kamerové záznamy z vozidla. V tomto případě nakonec šlo o příběh s ještě relativně dobrým koncem, protože se nikomu nic vážného nestalo. I díky cestujícímu, který zajistil plynulost jízdy,“ vrátil se k incidentu, který koloval také po sociálních sítích, ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys, jehož mrzí, že se takové situace v prostředcích MHD občas stávají.

Mluvčí krajské policie Soňa Štětínská sdělila, že policisty už kontaktovalo několik svědků. „Zveřejněný záznam na sociální síti nezůstal bez odezvy více osob. Za jejich aktivitu a ochotu sdělení informací k věci policisté děkují,“ řekla mluvčí, podle níž není právní kvalifikace činu (přestupek, nebo trestný čin) ještě stanovena, respektive se může v závislosti na zjištěných informacích měnit.

DALŠÍ KAMERY I ASISTENTI

„Právě kvůli takovým případům jsme zavedli asistenty přepravy a ve zvyšování bezpečnosti budeme nadále pokračovat. Do konce roku 2020 budou kamerovým systémem vybavena už všechna vozidla a od začátku příštího roku zavedeme v pátky a soboty noční asistenty přepravy,“ prozradil některé z kroků k dalšímu zvyšování bezpečnosti ve vozidlech Daniel Morys.

S nočními asistenty přepravy přitom DPO začíná už nyní. „Tito asistenti se zaměří na kritická místa ve městě – tedy ne jednotlivé linky, ale spíše zóny,“ dodal Morys, podle něhož se určitě bude jednat o lokalitu kolem Náměstí Míru ve Vítkovicích, kde se odehrál i poslední incident, dále centrum města nebo trasy k hlavnímu nádraží a na Hulváky.

Asistentům přepravy „kryjí záda“ také strážníci městské policie, kteří pořádek na vytipovaných rizikových linkách hlídají i samostatně. „Není to ale tak, že by jeli konkrétním spojem v konkrétní den a v konkrétní čas. To by nebylo ani taktické. Jsou nasazováni podle aktuální situace v lokalitách,“ uvedl Michael Beneš, mluvčí ostravské městské policie.

Zasáhla až žena s pistolí



Prostředky městské hromadné dopravy bývají místem nejrůznějších incidentů. Útoky mají většinou na svědomí opilí lidé. Před časem řešil ostravský krajský soud případ muže, který brutálně napadl cestujícího tramvaje. Ten mu jen odmítl půjčit mobilní telefon. Násilník dal pasažérovi takzvanou hlavičku, udeřil jej pěstí, o hlavu mu rozbil lahev s alkoholem a na zemi do něj kopal. V běsnění hodlal pokračovat. Naštěstí zasáhla žena, která vytáhla svou legálně drženou pistoli a zahnala jej na útěk.



Muž, který si kvůli opilosti nic nepamatoval, dostal šest roků žaláře. Odvážnou ženu ocenili policisté. Některé alkoholem posilněné jedince však nezastaví ani přítomnost asistentů přepravy a strážníků, kteří je doprovázejí. Před ostravským okresním soudem tak nyní stojí muž, který se nepohodl s asistenty přepravy a poté napadl strážníka. Trefil ho lahví do hlavy. Hrozí mu tři až dvanáct let vězení.



Podle ředitele DPO Daniela Moryse v devětadevadesáti procentech případů agresivity v prostředcích MHD stačí, když řidič spustí hlasové upozornění – ať už o přítomnosti kamerového systému či přivolání policie. „Ta je pak většinou na místě do dvou minut. Počet agresivních incidentů však nadále klesá, a přestože není na nás, abychom řešili sociální otázku ve městě, je dobře, že se nám daří vytlačit takové lidi z MHD.“