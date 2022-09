„Všichni tady říkají, že to bylo tornádo, některým to poničilo střechy, druhým hned vedle se nestalo nic,“ říká muž, jenž motorovou pilou rozřezává na špalky kmen a větve vzrostlé lípy, která nápor větru nevydržela a spadla na zahradu.

Lípa měla sto let a byla asi 22 metrů vysoká. „Naštěstí spadla do zahrady a nezasáhla dům. Máme to nově opravené, kdyby to trefilo roh, tak by to bylo špatné. Teď děláme pořádek - tady byla pěkná zahrádka, tady byly túje, tam stála borovice, plot je zničený, zůstala jenom malá borovička,“ pokračuje Miroslav Adamec a rozhlíží se po zahradě, nedaleko které stojí kaplička, z níž silný vichr urval kříž s pozlacenou makovicí. „Ten kříž nám dopadl tady na zahradu,“ dodává Miroslav Adamec a vzápětí už opět startuje pilu, aby pokračoval v práci.

Větrná smršť ničila v Hraběticích na Novojičínsku střechy, kapličku i stromy

Poničené střechy na dvou objektech a stromy v zahradě má také Vlastimil Charvát. Muž, který je čtyři roky po infarktu, za pár dnů oslaví sedmasedmdesáté narozeniny. Je až s podivem, s jakým klidem o tom, co se stalo a následcích, hovoří. „Musíme brát život, jak jde, co se dá dělat,“ poznamenává Vlastimil Charvát.

Dům koupil před dvaatřiceti lety jako chalupu. V sobotu, krátce před druhou hodinou odpolední byl doma. „To byl jen moment, ani nepršelo. A pak to přišlo. Ani nevím, jak dlouho to trvalo. Manželka hleděla na televizi a najednou zazvonil telefon a volal soused: Máme tady tornádo, máš střechu pryč! Nevěřil jsem mu, dokud jsem nevyšel ven. Ještěže jsem měl náhradní tašky, tak to hasiči hned spravili,“ doplňuje Vlastimil Charvát, jemuž s úklidem popadaných větví a stromů na zahradě pomáhá manžel vnučky. Ten stahuje větve k vratům u silnice, kde je ve štěpkovači likvidují zaměstnanci obce Jeseník nad Odrou.

Větším škodám zřejmě zabránil les

Předseda osadního výboru v Hraběticích Miroslav Jurčák, který bydlí na okraji obce v hájence blízko Hrabětického lesa, si myslí, že právě les zabránil mnohem větším škodám. „Kdyby nebylo Hrabětického lesa, tak jsme možná dopadli mnohem hůř. O to víc mě mrzí, že v posledním lesním hospodářském plánu je návrh na smýcení posledních zbytků stojícího porostu v Hrabětickém lese. Budu chtít, aby v tom plánu došlo ke změně. Protože ten lesní porost nás pravděpodobně zachránil. Připadne mi to, že to šlo od pole a ten les to jenom lízlo okrajem, a tím se to odklonilo,“ míní Miroslav Jurčák.

Po chvilce předseda osadního výboru upřesňuje, že Hrabětice mají dvacet domů, z toho dvanáct nebo třináct jich je nějak poškozených. „Bylo až nevídané, jak lidé reagovali a snažili se hned pomáhat. Hasičů přijelo sedm jednotek. To bylo neskutečné, jak šli dům od domu, a tam kde byly nějak poškozené střechy, to s místními hned spravovali. Dvě třetiny těch střech bylo hned zabezpečených a v neděli už byl jen úklid. Lidi se tady ještě více semkli,“ vyzdvihuje Miroslav Jurčák to dobré, co přírodní živel způsobil.

S pomocí také hned přispěchala obec. Starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček uvádí, že poskytli zařízení, stroje, zajistili kontejnery a vyslali zaměstnance obce, kteří štěpkují větve z popadaných stromů, aby to nejhorší bylo v nejbližší době uklizeno. „Když tam člověk přijel v tu sobotu, nepřipadlo mu, že by ty škody mohly být většího rázu, ale když se podíval zezadu, tak některé domy byly doslova oloupané. Díky hasičům a všem lidem se podařilo velice rychle ty základní škody odstranit, ty následné by se měly řešit přes pojišťovny. Důležité je, že pro tuto chvíli jsou domy funkční a dá se v nich bydlet,“ zdůrazňuje Tomáš Machýček.