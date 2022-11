„Kontrola přepravních podmínek, vaše cestovní doklady, prosím.“ Většina cestujících na tuto naučenou formulku asistentů přepravy v ostravské MHD reaguje vytažením platného jízdního dokladu, tento týden jsou však kontroloři opět svědky toho, že automatické to zdaleka není pro všechny. Černí pasažéři jsou v ostravské MHD nekončící problém.

Hned v pondělí došlo i na slovní potyčky. „Co chceš?!“ obořil se jeden z cestujících na asistenta přepravy. „My jsme si potykali?“ tázal se kontrolor s chladnou hlavou. Nadávky o přirozeních či zoufalé výlevy typu „aby na tebe skočila rakovina“ ostatně slýchají dnes a denně.

Jen za první hodinu týdenního „zátahu“ na neplatiče jedna z mnoha skupinek asistentů zkontrolovala přes dvě stovky cestujících, přičemž na třicet z nich buďto z vozu vyloučila, nebo si je zapsala do kolonky „ani nenastoupili, když nás viděli“.

Na jejich přítomnost doplatila i jedna z cestujících na autobusové lince 48 ze svinovských mostů do Zábřehu, která tak dlouho „hledala“ platný jízdní doklad, až celá šokovaná a zahanbená přihlížela tomu, kterak za ní jízdné zaplatil jeden gentleman. „Vy jste mi to zaplatil?“ zírala nevěřícně. „To byl jen dobrý skutek,“ reagoval muž jako by nic (k vidění ve videu na webu msdenik.cz, pozn. red.).

Kontrolorka: Běžná praxe

Podle asistentky přepravy Martiny Prokešové jsou podobné praktiky neplatičů zcela běžné. „Nakonec docílí toho, co chtějí, aspoň jednu zastávku se svezou načerno a my s tím nic nezmůžeme,“ reaguje žena s dodatkem, že není revizorka. I ty však dopravní podnik při této razii nasazuje, revizoři se zaměří na spoje následující po těch, v nichž jsou asistenti přepravy. Ze zkušeností totiž vyplývá, že vyloučení cestující čekají na další spoj.

Kontroloři čas od času také slýchají, že lidé u sebe sice mají peníze, ale nemají si jak jízdné zakoupit. „Občas se stane, že si lidé nezjistí, jakým způsobem se platí v ostravské MHD, diví se nebo se vymlouvají. Mají přitom spoustu možností, mohou si koupit kreditní jízdenku, zaplatit kreditní kartou, poslat sms jízdenku. Každý, kdo chce cestovat, obzvlášť v jiném městě, by si měl zjistit, jakým způsobem to tam funguje,“ nepřipouští Martina Prokešová výmluvy na omezené možnosti pořízení jízdenky.

V terénu jsou tento týden všichni asistenti přepravy i revizoři, které má DPO k dispozici. „Zejména asistenti přepravy se stávají symbolem bezpečnosti v MHD v Ostravě a čísla to dokazují,“ míní ředitel podniku Daniel Morys.

Albert Čuba vysvětluje, jak na jízdenkomat DPO:

„Když jsme s touto službou začínali, vylučovali jsme průměrně 2,69 pasažéra na jeden spoj, dnes jsou to jen asi dva pasažéři,“ srovnává Morys, podle něhož je „razie“ nyní cílená na kritické časy (pátek a sobota odpoledne, večer a v noci) i kritická místa (tam, kde chodí lidé za zábavou nebo tramvaj míjí ubytovny).