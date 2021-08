Krása automobilů a vůně benzinu, vystoupení známého kytaristy Štěpána Raka či Cirkus trochu jinak. To vše čeká o víkendu obyvatele a návštěvníky Fulneku.

V pátek 6. srpna program zahájí výstava nejméně tří desítek trabantů, která se na náměstí Komenského ve Fulneku uskuteční od 13 do 14.30 hodin.

Poté automobily vyráběné v bývalé Německé demokratické republice vyrazí na zhruba třicetikilometrovou spanilou jízdu, která povede z náměstí Komenského přes Děrné, Kostelec a Kujavy do Hladkých Životic, Stachovic a zpět do Fulneku. Odtud vozy, které možná dorazí i ze Slovenska, pojedou do Jerlochovic, Vlkovic, Vítovky a Oder. Spanilá jízda skončí ve Fulneku v 16 hodin, kdy začne stometrová Trabant Sprint Rally z Masarykovy ulice na náměstí Komenského.

Tam se v 17.30 hodin také uskuteční oficiální slavnostní start Rally Fulnek – Odry 2021. Součástí doprovodného programu bude v pátek vystoupení hudební skupiny Vítek v restauraci Na Stovce.V sobotu 7. srpna v 9.22 hodin odstartuje první rychlostní závod Rallysprint Fulnek – Odry 2021, druhý v 13.28 hodin. Od 11 do 12.30 hodin mohou diváci sledovat první rychlostní závod Trabant Rally a od 13 do 23 hodin bude program Trabant Retro Rally Weekendu pokračovat v restauraci Na Stovce, kde je připraven speciální retro jídelníček s opravdu retro cenami.

Cirkus trochu jinak i kytarový vituoz

Starosta Fulnek Petr Ertelt doplnil, že v sobotu v 17 hodin uzavře den plný zážitků novocirkusová inscenace artistické společnosti Cirkus trochu jinak.

„Diváci se mohou těšit na akrobacii, žonglování, tanec i na kousky na visuté hrazdě. Doprovodný program na náměstí Komenského bude pokračovat od sedmi hodin večer koncerty hudební skupiny Civilní obrana a populární slovenské skupiny Desmod,“ upřesnil Petr Ertelt a dodal, že ve Fulneku si o víkendu přijdou na své nejen příznivci automobilového sportu, ale i baroka a vážné hudby.

Nově zrekonstruovaný barokní kostel Nejsvětější Trojice na náměstí Komenského je totiž veřejnosti zpřístupněn vždy od pátku do neděle v době od 10 do 15 hodin, a to s možností využití bezplatné služby průvodce. A ve fulneckém kostele sv. Josefa při kapucínském klášteře se v neděli 8. srpna v 17.30 hodin uskuteční koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka spojený s vernisáží jeho prací.

Koncert organizují Informační centrum Fulnek a Comenius Fulnek, z. s. Vstupné na koncert je 150 korun.

„Je dobře, že Fulnek o sobě dává víc vědět a podílí se na pořádání akcí, jež svým rozsahem dalece překračují hranice města a přispívají k rozvoji cestovního ruchu i podnikání. Doufám, že tento víkendový projekt, na němž město Fulnek spolupracuje s organizátory Rallysprint Fulnek – Odry a Trabant Retro Rally Weekend Na Stovce, osloví širokou skupinu turistů a příznivců automobilového sportu. Vždyť na startovní čáře Rallysprint Fulnek – Odry bude kolem sedmi desítek závodních aut, která si návštěvníci budou moci ve stanovených časech prohlédnout v servisních depech u vlakového nádraží,“ doplnil starosta Fulneku, jenž zároveň upozornil na to, že trasy jednotlivých závodů budou v době jejich konání uzavřeny a doprava bude z těchto míst odkloněna. „V průběhu celého projektu bude rovněž maximálně dbáno o bezpečí všech účastníků i diváků a dodržována budou všechna platná hygienická opatření spojená s onemocněním covid-19,“ uzavřel Petr Ertelt.