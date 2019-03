Čáp Viktor sedí od dnešního dne na komíně zámku v Kuníně. SMS zprávu s tímto zněním a dodatkem, že sezona může začít, poslal Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku v Kuníně 23. března.

V sobotu 30. března zámek v Kuníně skutečně zahajuje sezonu, která je trochu výjimečná oproti předešlým Jaroslav Zezulčík připomíná, že v letošním roce je to 20 let od chvíle, kdy zdevastovanou stavbu zámku předal stát do majetku obce Kunín a započala rekonstrukce zámecké budovy. „Dnes je Zámek Kunín, jedinou zámeckou stavba slavného stavitele Jana Lukáše Hildebrandta v českých zemích, jedním z mála instalovaných zámků v Moravskoslezském kraji,“ doplňuje Jaroslav Zezulčík.