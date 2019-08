Donedávna si tento způsob zábavy mohli užívat jen hráči v Austrálii, Spojených státech, Německu a Rakousku. Nový fenomén se ale rychle šíří světem a v horizontu několika málo měsíců pronikl asi na stovku míst v západní Evropě. V Česku se první virtuální realita otevře začátkem druhé poloviny srpna v Ostravě.

V Dolních Vítkovicích se Ondřej Marynčák vedle trampolínárny Hop Jump rozhodl otevřít patrně ještě větší magnet. „Nejtěžší bude přesvědčit lidi, že je to opravdu tak úžasné,“ přiznává Marynčák, že malá kóje s počítačem a brýlemi na první pohled nadšení skutečně nevzbuzuje. „Nic lepšího jsem ale dosud v zábavním průmyslu nezažil. V Escape VR se navíc bude bořit vnímání virtuální reality, tak jak je u nás dnes chápána,“ láká první hráče Marynčák.

JE TO JEN ZAČÁTEK

Nasazením VR brýlí hráči zapomenou na reálný svět a hra je plně pohltí. Stačí k tomu přitom jen málo – brýle, počítač v místnosti, řídící počítač, který koordinuje všechny hráče a jejich úkony, a několik čidel. V nejbližších týdnech se vybavení Escape VR rozšíří i o takzvaný virtualizér – v podstatě podložku, po níž se člověk hýbe, běhá a má pocit, že pohyby, které dělá přesně takové pohyby, jaké dělá ve virtuálním světě.

Takový dojem ale bude mít i bez ní. „Člověk se jakoby točí v kruhu v místnosti, ale virtuální realita zmate mozek natolik, že si připadá, že je úplně jinde,“ ubezpečuje provozovatel, který když si hru zahrál ve Vídni, jí byl natolik nadšen, že se jí rozhodl přinést do Ostravy. V ní bude hra určena nejprve dvěma až čtyřem hráčům, postupně se ale bude podle stoupajícího zájmu rozšiřovat. Kapacita budovy, v níž dnes je trampolínárna a kavárna Co kafe, je pro 24 hráčů, kteří mohou hrát současně. Zprvu čtyři různé hry, další náměty a témata ale budou rychle přibývat.

ROSTOUCÍ FENOMÉN

„Každý rok budou výrobci nejméně dvě nové hry přidávat,“ zmiňuje Marynčák důvod, proč se rozhodl jít do her ve virtuální realitě, nikoliv do klasických „únikovek“, které zvažoval původně. „Za stejné náklady můžeme mít téměř neomezený počet virtuálních her a snadno je lze obměnit stažením kódů, zatímco reálnou hru musíte celou přestavět,“ vysvětluje Ondřej Marynčák, který na Hlubině v Dolních Vítkovicích tento rok spouští pořádný průvan. Po nákladné investici do čtyřpatrového trampolínového centra investuje zprvu další asi tři miliony korun do virtuální reality.

O tom, že hry ve virtuální realitě budou největším fenoménem příštích let, svědčí i skutečnost, že v Ostravě Escape VR ještě ani nefunguje, a jeho provozovatel už domlouvá své franšízy pro následující měsíce do polské Vratislavi a Krakova a nejspíše i do Prahy.