V rozhovoru pro Deník to řekl Martin Sýkora předseda nejpočetnější odborové organizace v podniku (ZO KOVO Vítkovice Těžká mechanika), která sdružuje zhruba 450 členů. „Stále čekáme na rozhodnutí soudu, táhne se to už tři měsíce,“ říká Martin Sýkora.



Jak hodnotíte průběh reorganizačního plánu společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM) z pohledu odboráře?



Zlom nastal na jaře loňského roku, kdy do podniku vstoupil investor. Firma začínala po nějaké době stagnace úplně od nuly, nebyly téměř žádné zakázky, nevěřili nám zákazníci ani dodavatelé. Velmi rychle se ale vše vracelo do normálu, obchodníci se rozjeli po světě a nabírali nové zakázky. I mzdy na účty zaměstnanců přicházely opět v řádném termínu a do podniku se začala vracet jistota i pozitivní myšlení, že vše dobře dopadne.

S reorganizačním plánem ale nesouhlasili všichni věřitelé….



Situace se po listopadové schůzi věřitelů opravdu zhoršila. Všichni v podniku jsme si mysleli, že věřitelé, včetně Komerční banky, dají šanci zaměstnancům ukázat, co umí. Komerční banka však reorganizační plán nepodpořila a nyní se čeká na verdikt soudu. Táhne se to už skoro čtvrt roku. A to je problém.



V čem konkrétně?



Z pohledu laika tři měsíce nemusí být dlouhá doba, ale když se podíváte na provoz, kde je v současné době rozpracovaná výroba, kterou je třeba dodělat, zjistíte, jak moc firmě čekání na rozhodnutí soudu škodí. Noví zaměstnanci, které potřebujeme a kterých v současné době na trhu práce moc není, se k nám bojí nastoupit z důvodu nejistoty. Stávající zaměstnanci pak mají problémy získat úvěr, hypotéku a podobně. Všichni věřili, že v letošním roce už bude vše aspoň trochu v normálu, ale zatím se to jeví, bohužel, opačně.

Státní zastupitelství navrhovalo, aby soud změnil reorganizaci společnosti VFM na konkurz. Co si o tomto kroku myslíte?



Dopis Státního zastupitelství jsem četl a nemyslím si, že by změnu reorganizace na konkurz navrhlo. Ukázalo spíše vedení VHM kroky, které má ještě udělat, aby soudce mohl reorganizaci schválit.



Společnost VHM je v úpadku od března, insolvenční návrh na sebe podaly samy. Jak složité období zaměstnanci prožívají? Nedochází jim už trpěli- vost?



Zaměstnanci jsou z velké části srdcaři, ale do práce chodí každý kvůli penězům. Proto se logicky obáváme, že pokud se situace co nejdříve nevyřeší, začnou se ohlížet po nových příležitostech, a to může firmu existenčně ohrozit. Továrnu nedělají pouze stroje, ale především lidé.

Jak se změnila situace ve společnosti po příchodu firmy SPV VTK Jaroslava Strnada?



Firma se částečně stabilizovala, podepsali jsme i novou Kolektivní smlouvu pro roky 2019 a 2020. Pan Strnad je ve firmě často, potkáváme se na provoze a při jednáních. Je vidět jeho opravdový zájem o to, aby VHM dále fungovala a rozvíjela se.

Jak šel čas ve strojírenském koncernu



Společnost Vítkovice Heavy Machinery ze strojírenského koncernu Jana Světlíka jsou v úpadku od března 2018 a stále procházejí reorganizací. Vleklé ekonomické problémy vedly až k vyhlášení insolvence. K obnovení výroby došlo v dubnu, kdy do podniku vstoupila společnost SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada. Ta VHM postupně přebírá, vložila do ní peníze a také jí zajistila financování. Reorganizační plán VHM ale dosud nebyl schválen, musí o něm rozhodnout soud.



V insolvenčním řízení přesáhla celková výše pohledávek uznaných insolvenčním správcem tři miliardy, celková výše přihlášených pohledávek činí více než pět miliard korun. S reorganizačním plánem nesouhlasí zástupci Komerční banky, kteří měli výrazné pochyby o jeho poctivosti. Dlužník podle vyjádření z listopadu loňského roku odmítl jednat s bankou o uspokojení jejích zajištěných pohledávek a zkreslil znalecký posudek. Zástupci Vítkovic to odmítají.



Společnost VHM je producentem ocelí a výrobků z nich. Zhruba 80 procent výroby vyváží hlavně do zemí EU, zejména do Německa, ale také do USA, Ruska, Kanady, Brazílie, Indie i na další trhy. Firma má okolo 900 zaměstnanců.