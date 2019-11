Jejich radost z rychlého zbohatnutí však brzy vzala za své. Ukázalo se totiž, že jde o padělky, navíc velmi nekvalitní. Chyběla sériová čísla, obrázky byly pootočené nebo zcela scházely.

Tím, kdo falzifikáty rozhodil, byl jedenatřicetiletý muž z Ostravy, který tento týden stanul před Okresním soudem v Ostravě. Zodpovídal se z trestného činu padělání a pozměnění peněz korun českých. Hrozilo mu až pět let vězení.

Podle znaleckých posudků šlo o velmi nekvalitní padělky v hodnotě 2000, 1000, 500 a 200. Část z nich se podařilo zajistit, některé zřejmě skončily v rukou nálezců. Pokud se je někdo pokusí udat, čeká ho pravděpodobně vězení.

HRAČKA?

Obžalovaný prohlásil, že peníze dostal od neznámého muže jako hračky pro děti. „Toho člověka jsem viděl dvakrát nebo třikrát. Ale vůbec nevím, kdo to je. Zeptal se mě, jestli nechci nějaké peníze pro děti na hraní. Neměl jsem v úmyslu těmi bankovkami platit,“ prohlásil muž s tím, že bankovky vyhodil na ulici po hádce se svou partnerkou.

„Tvrdila, že mám u sebe telefonní číslo matky. Říkal jsem, že žádné číslo nemám. Pak jsem sáhl do kapsy zimní bundy a všechno vyhodil do vzduchu,“ líčil obžalovaný. Jak zdůraznil, vůbec netušil, že za držení falešných bankovek může být stíhán.

SVĚDEK

Vše sledoval svědek, který přivolal policii. „Viděl jsem, jak se na ulici hádá muž se ženou. On pak najednou vyhodil papírky do vzduchu. Křičel, aby si je vzala, že je nechce. Lidé začali ty papírky sbírat. Když jsem jeden vzal do ruky, hned jsem věděl, že jde o padělky peněz. Vzal jsem telefon a zavolal policii. Pak jsem sledoval toho muže, který po vyhození papírků odcházel. Hlídce jsem ho potom ukázal,“ vypověděl svědek.

Senát poslal již třináctkrát trestaného muže na dva roky a dva měsíce do vězení. V rozsudku zohlednil i další delikt majetkového charakteru, za který se dotyčný ocitl před soudem. Verdikt je pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání.