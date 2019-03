Desítky měst a obcí i z Moravskoslezského kraje se v neděli připojí k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Letos je akce výjimečná v tom, že právě 10. března si lidé na celém světě připomenou 60. výročí Tibetského národního povstání.

K akci se každoročně připojuje řada měst a obcí v Moravskoslezském kraji.

Nejaktivnější jsou v tomto směru města a obce na Novojičínsku. Třeba Nový Jičín vyvěšuje letos posedmnácté, od roku 2003 nepřetržitě. Kopřivnice se poprvé přihlásila k Vlajce pro Tibet v roce 1997, poté kvůli automobilce Tatra a obav, že ohrozí její případné obchody s Čínou, od vyvěšování upustila. Znovu vyvěsila tibetskou vlajku v roce 2002 a od té doby ji vyvěšuje pořád, letos již podevatenácté.

Nejčastěji vyvěsilo v tomto okresu tibetskou vlajku město Frenštát pod Radhoštěm. Přidalo se v roce 1997, dvakrát, a to v letech 1999 a 2001, vlajku nevyvěsilo, jinak visí na radnici pokaždé. Letos to bude pojednadvacáté.

Pikantní situace nastala letos v Ostravě, kde sídlí hned dvě instituce (Moravskoslezský kraj, statutární město) s většinovou podporou hnutí ANO. Zatímco před ostravskou radnicí primátora Tomáše Macury zůstane stožár prázdný, u budovy Moravskoslezského kraje hejtmana Iva Vondráka bude tibetská vlajka o víkendu stejně jako v minulém roce viset. „Vyvěšením tibetské vlajky chceme vyjádřit symbolickou podporu všem lidem, kteří nežijí ve svobodné společnosti. Každým rokem si díky této mezinárodní kampani můžeme připomenout, že svoboda není ani v dnešní době žádnou samozřejmostí,“ řekl Ivo Vondrák.

V minulém roce vyvěsilo vlajku celkem 736 úřadů, které se ke kampani připojily. „Mám radost i z toho, že vlajka v minulém roce vlála také na 109 školách v zemi, což ukazuje, že téma lidských práv není lhostejné ani studentům,“ dodal Vondrák s tím, že rada Moravskoslezského kraje se v této věci shodla všemi hlasy.

V Ostravě se o podpoře mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ hlasovalo na středečním zasedání zastupitelstva. Kromě všech zastupitelů (Ostravak 7, ODS 6, Piráti 5) pro hlasovala také šestice „statečných“ z hnutí ANO v čele s primátorem Tomášem Macurou.

Na prosazení návrhu to ale nestačilo, protože hned 22 zastupitelů (12 z hnutí ANO) se hlasování zdrželo.

„Letos to bylo těsné hlasování. Osobně jsem byl pro vyvěšení tibetské vlajky je to pro mě symbol boje za svobodu a lidská práva. Beru ale jako projev demokracie, kdo se jak vyjádřil a na zastupitelstvu města hlasoval, tedy i to, že někteří, včetně několika členů (3) našeho hnutí, byli proti,“ řekl primátor Tomáš Macura.

„Každý rok to hlasování dopadá čím dál více ve prospěch vyvěšení vlajky, tentokrát to sice ještě nevyšlo, ale uvidíme příští rok, třeba se to změní a většina už bude pro,“ dodal Macura.

Vlajka pro Tibet je každoroční mezinárodní kampaň vztahující se k výročí Tibetského národního povstání, které bylo v roce 1959 potlačeno čínskými vojáky a při kterém zahynulo nejméně 80 tisíc Tibeťanů. Akce vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let minulého století a v roce 1996 se k ní přidala i Česká republika.