Od roku 2017 brázdí hladinu Hlučínského jezera speciální vodní kombajn. Město jej pořídilo s cílem zbavit se přemnoženého stolístku klasnatého.

Vodní kombajn dokáže sekat trávu v hloubce až 1,8 metrů. | Foto: archiv města Hlučín

Také letos mohou návštěvníci hlučínské štěrkovny spatřit, jak se po hladině pohybuje vodní kombajn. Poprvé vyjel do terénu v červnu. „Momentálně je v provozu tři dny v týdnu, kvůli údržby vodní hladiny. Svůj účel bude plnit bude až do konce září,“ říká hlučínská mluvčí Kristina Neničková. Město si žací loď zakoupilo v roce 2017, a to kvůli rozrostlému stolístku klasnatému, který působil nemalé potíže nejen plavcům nebo vodním lyžařům, ale dokonce omezoval i pohyb záchranných člunů. Po ukončených dvou sezonách lze už nyní hovořit v souvislosti s pořízením kombajnu jako o dobré investici. „Společně s dalšími opatřeními byl výrazně omezen výskyt stolístku klasnatého a došlo tak k jeho redukci,“ konstatuje Kristina Neničková.