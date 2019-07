V posledních dnech lidé pozorovali pávy přímo v historickém centru Fryštátu, ale také na sídlišti v části Ráj, u nedalekého Tesca a také u univerzity. Město zatím jejich volný pohyb toleruje.

„Momentálně se o odchytu neuvažuje. Jen v případě, že by se někde usídlili na delší dobu a dal by se jejich odchyt připravit. Neuvažuje se ani o tom, že by se pávům přistřihly letky. Neuměli by se pak bránit dravcům,“ vysvětlil na facebooku Karviná žije mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

Samotní pávi se zatím stali miláčky právě i na sociálních sítích, kde lidé umísťují jejich fotky, nebo popisují, kde právě jedince či celé hejno zahlédli. Nebo také slyšeli. Pávi jsou totiž známí i svým pronikavým křikem.

Karvinští pávi se rozhodli, že opustí domáckou ohradu a budou se procházet po městě. Už několik dní jsou tak miláčky nejen místních sociálních sítí.Autor: Milan Haluška a Richard Kutěj

„Viděli jsme je přecházet přes cestu u Prioru, jeden jako by celé hejno vedl, pořád se otáčel a hlídal si, jestli jdou i ostatní a takto v pohodě přešli celou hlavní cestu,“ popsala Deníku jedna ze čtenářek.

„Chodci v tu chvíli měli červenou, takže to bylo i trochu nebezpečné, jak auta brzdily jedno za druhým,“ zní pak ve zkratce popis jiné ženy na sociálních sítích. „Jsou úžasní, jen ať jim nikdo neublíží,“ zní další z názorů.