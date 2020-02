Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava očekává před začátkem letního semestru návrat až čtyřiceti čínských studentů, kteří na univerzitě studují. Po příletu je na přechodnou čtrnáctidenní dobu v duchu hesla „safety first“ – bezpečnost především – umístí do izolace v jedné ze svých nevyužívaných budov v ulici Dr. Malého v Moravské Ostravě.

Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí bude univerzita sledovat, zda se u nich neprojeví příznaky koronaviruVe spolupráci s krajskou hygienickou stanicí bude univerzita sledovat, zda se u nich neprojeví příznaky koronaviru.

VŠB-TUO má v ulici Dr. Malého v Moravské Ostravě, nedaleko kostela Don Bosco, komplex tří budov. Dlouhodobě jsou nevyužívané a vybydlené. Ve čtvrtek do nich však nastoupili údržbáři s jasným cílem – do soboty objekt připravit a dovybavit tak, aby zde mohli dočasně žít čínští studenti, kteří studují na VŠB-TUO. Rychlost jejich práce tak s trochou nadsázky připomíná bleskovou výstavbu nemocnice v koronavirem sužovaném Wu-chanu.

Právě koronavirus je příčinou připravované karantény. Univerzita očekává přílet až čtyřiceti Číňanů, kteří na univerzitě studují a nyní pobývají ve své domovině (celkem na univerzitě studuje asi devadesát Číňanů, pozn red.).

„Dostali od nás informaci, aby se nevraceli zpět, dokud se situace ohledně nákazy v Číně nevyřeší a nedostanou ji tam pod kontrolu. Je otázka, kolik z nich může být přímo v postižené oblasti, odkud jsou zastavené lety, a kolik by se jich potenciálně mohlo i přes naše doporučení vrátit,“ řekla Deníku mluvčí VŠB-TUO Petra Halíková s tím, že i na tuto situaci je univerzita připravena.

KOMPLEXNÍ PÉČE

Oněm asi čtyřiceti studentům univerzita do 30. června přerušila studium, případné navrátilce, u nichž by přerušení postrádalo smysl, by řešila individuálně.

"Kdo by se přesto vrátil, bude pro dotyčného připraveno ubytování v budově v ulici Dr. Malého, kde budou čtrnáct dní v izolaci. Neměli by po tuto dobu opouštět budovu, bude pro ně zajištěno vše potřebné od dezinfekčních a toaletních potřeb až po potraviny,“ popsala Halíková, jak se univerzita o studenty postará po přechodnou inkubační dobu, během níž bude sledovat, zda se u nich neprojevují příznaky koronaviru. Díky internetu by se studenti mohli zapojit do vzdělávacího procesu.

„Budovy v ulici Dr. Malého byly vytipovány na základě principu předběžné opatrnosti a výsledku jednání vedení VŠB-TUO s vedením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě k dočasnému využití pro účely ubytování čínských studentů – osob vracejících se z Čínské lidové republiky k pokračování studia,“ zní oficiální informace univerzity. Kolik studentů bude objekt skutečně využívat, není jasné.

K TÉMATU

Ostravská univerzita odložila výměnné pobyty



Celkem šest studentů mělo do Ostravy přijet na výměnný pobyt. Ostravská univerzita (OU) však z bezpečnostních důvodů termín posunula. Pro jiné studenty z Asie však žádná opatření nezavedla. „Řídíme se doporučením epidemiologa. Je nutné nezaměňovat Čínu a zbytek Asie. Nechceme vyvolávat paniku,“ řekl médiím mluvčí OU Adam Soustružník s tím, že univerzita svým zaměstnancům a studentům nedoporučuje ani vycestování opačným směrem, tedy z Ostravy do Číny, což nyní má zvažovat jeden čínský student. (jir)