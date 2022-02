Pořadatel Starobělských Lurd, Štramberského Jasoně, Sletu Lysařů a Šviháka rožnovského uzavírá portfolio turistických a běžeckých akcí na čísle pět a pouští do světa Ostravský nachmelený pochoďák. První ročník se bude konat 11. června a lidem bažícím po zdravém pohybu – a nyní také kvalitním pivu – nabídne celou paletu možností.

Logo Ostravského nachmeleného pochoďáku.Zdroj: se souhlasem Rostislava Bažanowského

Buďto se mohou vydat na jednu z osmi okružních tras se startem i cílem v Bělském lese, nebo vyrazit Poodřím ze Studénky. Trasy jsou různé povahy i délky, nejkratší okruh po Bělském lese měří pět kilometrů, okruh přes Jistebník šestadvacet.

„Jedna z tras vede přes Rezavku, nejznámější ostravskou naučnou stezku, kam lidé mají zájem chodit. Naopak v přírodní rezervaci Polanský les byl podle mě z Ostravy málokdo. Chtěli jsme však lidem přiblížit také okolí Proskovic a dalších krásných míst,“ vysvětluje pořadatel Rostislav Bažanowski, co jej vedlo k založení nové akce, na kterou má zatím velmi pozitivní reakce.

„Vyjma Starobělských Zámčisek v Ostravě nemá tradici žádný turistický pochod a pro mě to byla skvělá možnost, jak lidem přiblížit přírodu v Ostravě. Věřím tomu, že to změním,“ říká odhodlaně Bažanowski, jemuž na akcích nikdo neřekne jinak než rejža, a má se o co opřít. Jeho zbylé akce před covidem navštěvovaly tisíce lidí.

Nejlepší regionální pivo

V cíli pochodu, kterým chce prostřednictvím otců přivést k turistice a zdravému pohybu celé rodiny, domlouvá hořké překvapení. Účastníci tam ochutnají to nejlepší pivo od zhruba desítky minipivovarů z okolí. „Výběr ještě ladím, ale potvrdit mohu například Starobělský pivovar, oslovím i vojkovického Koníčka, Beskydský pivovárek a další malé pivovary v regionu,“ slibuje organizátor.

A bude rád, když v cíli akce pro účastníky pochodu vlastně teprve začne. Na louce u koliby v Bělském lese vyroste také pódium a zajištěn bude i hudební doprovod.V cíli také na každého účastníka čeká zasloužená medaile – standardního rozměru nebo maximalistická. A to nejen svou velikostí, ale i pojetím. „Medaile bude ve tvaru krýglu s podtáckem, za který když potáhnete, vytáhnete zevnitř malou medaili a pěna klesne,“ láká Bažanowski na zajímavý suvenýr.