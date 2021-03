Vyplývá to z informací MF Dnes. Lubomír Volný za loňský rok čerpal náhrady v celkové výši 2 273 220 korun, o necelé dva tisíce korun méně pak Zuzana Ožanová.

„Je to nejvzdálenější kraj, proto má většina poslanců z tohoto regionu nejvyšší paušál na jízdné. Dále jsou v Ostravě vyšší nájmy za kanceláře. Náhrady, jejichž čerpání aktivně v daném roce ovlivňuji, jsou expertní, náklady na asistenty, telefonáty a internet,“ uvedla Ožanová.

Zajímavostí také je úzké provázání poslanců se zástupci moravskoostravské radnice. Asistentem Ožanové je radní Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka a zajímavou mozaiku doplňuje i David Witosz, tamní místostarosta a člen rady města, který tuto funkci vykonává u Pirátů.

Inu, sedět na vícero židlích se alespoň po finanční stránce vyplatí. Ne tak už z pohledu politického, proti čemuž jsou striktně, jak zjistil Deník, takřka všichni ostravští starostové.

Nedlouho po uveřejnění článku se mezi diskutující zapojil také sám David Witosz. „Jen pro doplnění za mou osobu, má odměna asistenta je 1000 Kč měsíčně, což často nepokryje ani náklady na cesty vlakem do Prahy. A proč jsem asistentem poslance? V rámci strany jsem garantem programového bodu Doprava a z této pozice tedy pomáhám poslanci Polanskému, který má Dopravu ve sněmovně v gesci jako místopředseda podvýboru pro dopravu. Jedna zajímavost, ta odměna je minimální, to znamená že nelze tuto funcki vykonávat za nižší odměnu než 1000 Kč. Pochopitelně může být vyšší, v mém případě je to ta minimální jedna tisícovka,“ napsal Witosz čtenářům.

