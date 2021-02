V rámci pilotního programu se nyní zjišťuje, jak nejlépe zajistit logistiku v případě zvýšeného zájmu o testování žáků.

Ta zahrnuje komunikaci se školou, zaškolení odpovědných pracovníků, nastavení elektronické komunikace pro přenos výsledků, načasování odběru v rámci výuky, transfer vzorků do laboratoře a jejich zpracování.

Výsledky pak laboratoř dodala vedení jednotlivých škol ještě týž den večer.

Děti zvládly test samy

Novinka PCR testu ze slin spočívá v použití bezpečné odběrové soustavy – zkumavky s připravenou tyčinkou. „Tyčinka se vloží do úst a po dvou minutách se opatrně vloží zpět do zkumavky. Je to hygienické, jednoduché a pohodlné. Tento PCR test je stejně spolehlivý jako dosavadní odběrové soupravy využívající štětičky pro výtěr z nosohltanu, pro jejich užití ovšem není nutný žádný odběrový tým ani kvalifikované sestry. Tato nová testovací sada nedráždí sliznice, a je tak mnohem pohodlnější pro pravidelný odběr,“ vypočítal přednosti zdravotní ředitel Spadia LAB Lukáš Garčic.

Děti jsou schopné test udělat samy pod dohledem dospělé osoby podle přehledného návodu k použití.

Možnost zapojit se do dobrovolného testování žáků a zaměstnanců uvítala Základní škola pro žáky s mentálním postižením z Frenštátu pod Radhoštěm v Moravskoslezském kraji.

„Zástupce laboratoře předem přivezl veškerý materiál včetně obrázkového manuálu a jednorázových rukavic a zaškolil vedení školy, které následně proškolilo všechny zaměstnance. Po zahájení výuky od 8 hodin jsme počkali 30 minut, abychom dodrželi požadavek po tuto dobu nejíst a nepít,“ vysvětlovala ředitelka školy Pavlína Palová.

Po půl deváté žáci, učitelé a asistenti společně každý na svém místě ve třídě otevřeli svou zkumavku označenou čárovým kódem, vložili do úst tyčinku, po dvou minutách ji „vyplivli“ zpět do zkumavky a bylo hotovo.

„Jednorázové rukavice, které měli všichni pro jistotu na rukou, jsme odložili na místě určeném pro tento odpad. Přestože jsme školou pro žáky s mentálním postižením, všichni zvládli samoodběr bez problému a večer už jsme měli potvrzeno, že ve škole nebyl v rámci tohoto testování žádný pozitivní vzorek,“ dodala Palová.

Podobně to měli ve školách v Olomouckém a Středočeském kraji. A výsledek? Celkem 98% dětí a pedagogů bylo negativních, pouze 2% z pětistovky testovaných mělo pozitivní test.

„Při využití naší metody PCR testu ze slin pomocí tyčinky nevzniká žádný biologický odpad, který by zatěžoval školy dalšími hygienickými předpisy. Díky nenáročnému odběru a snadnému transportu se nabízí využití pro účely masivnějšího testování ve školách. V situaci, kdy stát nemá jasno a hejtmani to chtějí řešit, může být náš test pro kraje atraktivní,“ míní ředitel Spadia LAB Martin Radina.