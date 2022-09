Smrt mladé ženy v Krnově - policie obvinila jejího přítele z vraždy

"Měli jsme ji rádi. Byla to milá, hezká, pracovitá normální holka. Prý už dříve měla v životě smůlu na chlapy. Jejího partnera, co jí to udělal, jsem tak dobře neznal. Prý dost pil," řekl jeden z obyvatel sídliště na Jesenické ulici v Krnově.

Mezi těmi, kdo přišli zapálit svíčku za Nikolu, byla také její kamarádka z kurzů pracovnice sociální péče. "Bylo to už před pár lety, co mě z pracáku poslali na měsíční kurz pracovníka v sociálních službách. Dojížděli jsme tehdy čtyři holky z Krnova na praxi do bruntálského domova důchodců a tak jsme se s Nikolou seznámili. Byla milá a komunikativní, takže jsme se pořád měli o čem bavit. Byla to atraktivní slečna, co o sebe pečuje a pěstuje si image, ale měla taky hezký vztah k seniorům. Kosmetika, fitness, nehtíky a tak. Vzhledově modelka a povahově upřímná hodná kamarádka," uvedla kamarádka zavražděné Nikoly.

"Měla jsem ji moc ráda. Předpokládám, že právě v tom, jak dobře vypadala, byla příčina žárlivosti partnera. V poslední době jsme se s Nikčou už tak často nevídaly, takže o jejím soukromí a vtazích nic nevím. Pořád se nedokážu vyrovnat s tím, že už není mezi námi. Byla tak mladá. Co všechno ještě mohla mít před sebou," dodala.